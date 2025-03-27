Nuevo tráiler de Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Después del fenomenal Dragon Quest III HD-2D Remake que vimos el año pasado, Square Enix aún no termina con su trabajo, puesto que la saga de Erdrick continua en Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Durante el Nintendo Direct del día de hoy tuvimos un nuevo vistazo a los remakes de estos clásicos, y si bien por el momento solo se ha mencionado que esta entrega estará disponible en algún punto del 2025, parece que habrá nuevo contenido en este título.
Aunque parece que Dragon Quest se mantendrá intacto en comparación con su versión original, todo indica a que Dragon Quest II tendrá nuevo contenido. Al final del tráiler vemos a un nuevo personaje femenino, el cual Square Enix ha insinuado será un miembro adicional para el equipo de los descendientes de Erdrick.
Recordemos que en Dragon Quest II nuestro equipo está conformado por solo tres personajes, de esta forma, la chica que vemos al final podría unirse para tener una composición más tradicional. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Te recordamos que Dragon Quest I & II HD-2D Remake llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de este año. En temas relacionados, SaGa Frontier 2 tendrá una remasterización. De igual forma, un nuevo beat’em up de Marvel está en camino.
Nota del Autor:
Después de jugar Dragon Quest III HD-2D Remake el año pasado, simplemente no puedo esperar para disfrutar de estos dos clásicos. Lo mejor de todo, es que parece que tendremos nuevo contenido, algo que me emociona aún más.
Vía: Nintendo Direct