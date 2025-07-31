Hands On – Battlefield 6

¿Recuperando lo perdido?

La industria entera se encuentra en medio de una de las peores crisis de su historia. Ya casi nos resulta natural leer a diario que tal o cual estudio cerró y que sus trabajadores han sido despedidos. Lo preocupante de la situación es que incluso los nombres más grandes del medio que parecían intocables, están sudando la gota gorda. Esto es justo lo que se está viviendo actualmente dentro de Electronic Arts, publisher con una enorme historia que no la está pasando del todo bien gracias a decisiones directivas altamente polémicas y cuestionables. Indudablemente, una de las series con las que el gigante de Redwood más se ha equivocado en los últimos años es Battlefield. Sobre todo la última entrega de esta franquicia FPS, fue un fracaso monumental. Entendiendo que deben de dejar buscar el hilo negro, para Battlefield 6 es más que evidente el esfuerzo que se está haciendo para regresar a viejas glorias.

Hace tan solo unas horas tuvimos la gran oportunidad de estar en el evento de revelación del modo multiplayer de Battlefield 6, en donde junto con un montón de periodistas y creadores de contenido de todo el mundo, pasamos dos días enteros con el nuevo FPS de DICE y compañía, esto para tener de primera mano nuestras impresiones preliminares, mismas que como lo anticipábamos, tienen sus contrastes, pues por un lado se tiene el claro objetivo de volvernos a cosas como Battlefield 3 y 4 para hacernos olvidar los extraños experimentos que se hicieron hace no mucho, y por el otro es muy fácil darse cuenta de que EA estará presentando un producto brutalmente calculado, nada arriesgado y que claro, intenta no fallar para revertir lo más pronto posible la no tan alentadora racha que ha tenido la compañía.

Apuesta en grande

Como te lo decíamos en la introducción de este contenido especial de previo, EA tiene que salir del punto en el que está cuanto antes. Dicha apuesta, misma que es una de las más importantes que nos haya tocado ver en un largo tiempo dentro de esta complicada industria, lleva por nombre Battlefield 6 y tiene prohibido, a toda costa, no cumplir con los objetivos comerciales que se ha trazado. Si este juego llega a tener problemas de ventas, estamos casi seguros de que su publisher y estudios, se verán en aprietos verdaderamente importantes, por tal motivo, se están poniendo fichas importantes para poder salir adelante.

Lo primero que hay que decir es que estamos ante una de las colaboraciones más grandes en la historia de EA, pues además de tener a DICE como su principal soporte dentro del proyecto, estudios de la talla de Criterion y Motive se han sumado a la batalla y son parte clave de lo que es Battlefield 6. Para rematar, el mismísimo Vince Zampella está involucrado en un rol que desafortunadamente, no nos quisieron detallar. No deja de parecerme sumamente bizarro ver a quien creó Call of Duty en un escenario presentando a la siguiente gran entrega de su franquicia competencia y que a lo largo de todos estos años, solo ha soñado con vender lo que vende el ya muy diluido producto de Activision.

Para este previo solo pudimos probar parte del modo multiplayer de Battlefield 6, no obstante, es muy importante señalar que la campaña para un solo jugador regresa, elemento que en mi opinión, hizo brillar intensamente a Battlefield 3 y 4 en su momento y que por tendencias, se dejó de lado en Battlefield 2042. La historia en esta ocasión nos ubica en el 2027. La OTAN básicamente se está cayendo a pedazos, pues varios de los aliados más importantes de Estados Unidos en Europa, le han dado la espalda. Dicho asunto dio vida a una nueva facción conocida como Pax Armata, la cual, está dispuesta incluso a atacar suelo estadounidense con tal de cambiar el paradigma actual. Por supuesto, no sabemos cómo estará todo esto dentro del juego final, pero la cosa pinta bien.

Otro elemento muy fuerte de la experiencia es la presentación audiovisual. Una vez más, el Frostbite Engine brilla de forma muy intensa, presentando escenarios brutalmente detallados y altamente destructibles, asunto del que te hablaré un poco más adelante. Lo anterior para nada sorprende dada la historia de esta muy avanzada tecnología. Lo que sí me dejó verdaderamente con la boca, o más bien, con el oído abierto, es el trabajo que se hizo a nivel de diseño de audio. No sé qué magia negra se implementó, pero te puedo decir que Battlefield 6 probablemente sea la experiencia auditiva más impresionante de todo este 2025.

Al campo de batalla

Dicho todo lo anterior, me parece que es buen momento para pasar a contarte un poco de lo que fue nuestra experiencia como tal en este primer encuentro con Battlefield 6, pues había mucha expectación por todo el ruido que hay alrededor del juego y claro, algo de morbo por saber qué movimiento hará EA y sus estudios para poder revertir la situación en la que se encuentran. De entrada te puedo decir que si habías estado esperando todos estos años para que la serie regresara a un tiempo más sencillo, estarás más que contento, pues es sumamente evidente que todos los recursos y esfuerzos del proyecto, justamente fueron puestos en lograr lo anterior.

De voz de los propios desarrolladores, desde su concepción, Battlefield 6 fue pensado como una secuela espiritual de Battlefield 3 y 4, presentando cuatro clases sencillas de entender, modos de juego clásicos y mapas que van al grano, dejando de lado algunas locas ideas del pasado como el clima de Battlefield 2042 y la manera tan rebuscada en la que el juego manejaba su sistema de progresión. Me llamó mucho la atención que durante la charla que tuvimos con quienes están detrás de todo, se dijo en más de una ocasión lo aliviados que se sentían por fin poder sacar un juego que sí está terminado.

Regresando a lo de las clases, en Battlefield 6 tenemos cuatro diferentes. Assault que podríamos decir es la balanceada y está pensada para hacer daño. Engineer, encargado de armas pesadas anti-vehículos. Support que tiene la tarea de revivir aliados y proveerlos de munición y por último, Recon, el sniper solitario que además cuenta con herramientas para marcar objetivos y enemigos a tus aliados. Esta simpleza hace que tomar a cualquier de ellas sea muy atractivo sin importar tu experiencia o nivel de habilidad, y la verdad es que sí se consiguió que cada una se sintiera distinta entre sí.

Los mapas y escenarios son otro de los puntos centrales de la experiencia de cualquier Battlefield y con este nuevo, parece que no se nos quedará a deber. Al menos para su día de estreno, se han prometido nueve de ellos incluido el regreso de Operation Firestorm a través de diferentes modos de juego, la mayoría de ellos clásicos y no tan dignos de ser destacados. Lo que te quiero decir es que si llevas tiempo en la serie, sabes perfectamente que estas modalidades de “conquista” con diferentes nombres están de regreso. Por supuesto, el tema de la destrucción lo es casi todo y gracias a los avances que hemos tenido en motores gráficos, lo logrado en Battlefield 6 es muy llamativo.

Durante las batallas, verás cómo es que el escenario va cambiando debido al daño que va recibiendo. Sobre todo en el mapa del Cairo, quedé muy impresionado por ver cómo es que con un disparo de mi RPG o del cañón de mi tanque, un edificio entero quedaba hecho añicos. Claro que si te pones a experimentar te puedes dar cuenta dónde están los límites, pero en el calor de batalla, es muy fácil perderse dentro de esta muy elaborada simulación. Por cierto, los vehículos claro que están de regreso y se sienten mucho más intuitivos de controlar para poder sacarles provecho.

Ahora, todo este asunto de haberse ido a la segura y con un producto muy calculado tiene sus consecuencias. Creo que la más importante y que imagino, más preocupa a la directiva de EA, tiene que ver con la posible no llegada de muchos nuevos jugadores. Lo que te quiero decir es que si nunca te ha gustado Battlefield, este nuevo no te va a hacer cambiar de parecer. Battlefield 6 más bien fue diseñado para recuperar a toda esa gente que se dedicó a dejarla en los últimos años. Ese sentimiento de estar perdido en una batalla a gran escala de 64 jugadores, está más presente que nunca, esto para bien y para mal, dependiendo de a quién le preguntes.

Del lado del core gameplay como tal, estamos ante un muy sólido FPS que se siente muy bien en las manos, esto claro, si logras estar vivo por unos cuantos segundos en medio de todo el caos que al menos para mi, sí llega a ser muy abrumador. Debe ser mi edad, el exceso de RPGs por turnos, o algo por el estilo, pero en más de una ocasión simplemente no entendía qué es lo que pasaba a mi alrededor.

A pesar de lo anterior, Battlefield 6 llegará con la sorpresa de tener una muy elaborada herramienta de edición de mapas que además de dejarte crear tus propios escenarios, te permite básicamente hacer modos de juego propios. De acuerdo con lo que nos mostraron de esto en el evento, será una verdadera locura para quienes gustan de meterle mano a este tipo de experiencias.

Lo que se había venido pidiendo

Cuando comenzó la planeación de Battlefield 6, DICE y compañía se plantearon el objetivo de hacer un buen Battlefield y ya. Nada de revolucionar al género y más importante aún, no estar persiguiendo a Call of Duty en todo. Al menos, luego de todas estas horas con el juego, creo que esto se ha cumplido a cabalidad. Estoy seguro de que si amabas la serie en tiempos de Battlefield 3 y 4, acá te vas a sentir como en casa, pues se está entregando justamente eso. Igualmente te diría que tienes una más que ideal puerta de entrada si es que nunca le has dado la oportunidad a la serie, pues sumado a todo lo anterior, tenemos una historia que en realidad funciona por sí sola, o sea, no tienes que haber jugado nada antes para entrar a lo nuevo.

Justo como se esperaba, Battlefield 6 tendrá una beta completamente abierta a lo largo de tres fines de semana distintos y que van del 7 al 8, del 9 al 10 y del 14 al 15 de agosto. Con abierta nos referimos a que ni siquiera vas a tener haber preordenado el juego para probarlo desde antes. Sobre el lanzamiento de la versión “final” de Battlefield 6, todo ha quedado pactado para el próximo 10 de octubre en PC, Xbox Series X|S y PS5… no, no hay planes por ahora de llevar toda la acción al Nintendo Switch 2.