Se anuncia modo free-to-play para Battlefield 6

Esta semana no ha parado de surgir información en relación a Battlefield 6, nuevo título de EA que promete ser ese regreso a la grandeza de la franquicia shooter, lo cual está emocionando a los fans que ya están dispuestos a pagar el precio completo por su copia de día uno. Sin embargo, hay un sector que para mala fortuna no podrá hacer el pago por diversas cuestiones, y aún con eso, los desarrolladores buscan que todos puedan probarlo de alguna manera.

Electronic Arts sorprendió a los fans de los shooters con el anuncio de un modo free-to-play para esta entrega, que permitirá disfrutar del juego sin pagar. Durante la presentación centrada en el multijugador, se reveló que esta nueva entrega llegará el 10 de octubre y contará con un battle royale gratuito, independiente del juego base.

El título principal incluirá campaña y modos clásicos, mientras que el nuevo modo free-to-play , llamado Gauntlet , se enfocará en la competencia entre jugadores. Aunque aún faltan detalles por confirmar, se espera una experiencia tradicional del género battle royale con un enfoque más técnico y exigente.

Con esta estrategia, EA busca atraer tanto a veteranos de la franquicia como a nuevos usuarios que no estén dispuestos a invertir de inmediato. Además del modo gratuito, Battlefield 6 tendrá una beta abierta en dos fases: del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 del mismo mes.

Esta apuesta por lo gratuito marca un giro importante para la saga, que ahora se adapta a las tendencias actuales y amplía su alcance con propuestas para todos los tipos de jugadores. Recuerda que el juego estará disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es posible que se convierta en la estrella de EA si todo continúa así. Habrá que esperar un par de meses más.