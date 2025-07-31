    Se anuncia modo free-to-play para Battlefield 6

    Por 0 COMENTARIOS31/07/2025 6:19 p. m.
    Batlo

    Esta semana no ha parado de surgir información en relación a Battlefield 6, nuevo título de EA que promete ser ese regreso a la grandeza de la franquicia shooter, lo cual está emocionando a los fans que ya están dispuestos a pagar el precio completo por su copia de día uno. Sin embargo, hay un sector que para mala fortuna no podrá hacer el pago por diversas cuestiones, y aún con eso, los desarrolladores buscan que todos puedan probarlo de alguna manera.

    Electronic Arts sorprendió a los fans de los shooters con el anuncio de un modo free-to-play para esta entrega, que permitirá disfrutar del juego sin pagar. Durante la presentación centrada en el multijugador, se reveló que esta nueva entrega llegará el 10 de octubre y contará con un battle royale gratuito, independiente del juego base.

    El título principal incluirá campaña y modos clásicos, mientras que el nuevo modo free-to-play, llamado Gauntlet, se enfocará en la competencia entre jugadores. Aunque aún faltan detalles por confirmar, se espera una experiencia tradicional del génerobattle royale con un enfoque más técnico y exigente.

    Con esta estrategia, EA busca atraer tanto a veteranos de la franquicia como a nuevos usuarios que no estén dispuestos a invertir de inmediato. Además del modo gratuito, Battlefield 6 tendrá una beta abierta en dos fases: del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 del mismo mes.

    Esta apuesta por lo gratuito marca un giro importante para la saga, que ahora se adapta a las tendencias actuales y amplía su alcance con propuestas para todos los tipos de jugadores. Recuerda que el juego estará disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Es posible que se convierta en la estrella de EA si todo continúa así. Habrá que esperar un par de meses más.

