    Tom Holland comparte cambios en Spider-Man: Brand New Day

    Por 0 COMENTARIOS12/08/2025 8:06 a. m.

    Las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day en Glasgow, Escocia, continúan a toda marcha. En lugar de mantener las grabaciones en secreto, Marvel Studios ha optado por demostrarle al mundo todo lo que tienen en puerta. De esta forma, han compartido un pequeño detrás de cámaras en donde Tom Holland, actor encargado de Peter Parker, ha revelado que cambios importantes están en camino.

    Durante este nuevo detrás de cámaras, podemos ver a Destin Daniel Cretton, director de esta entrega, y a Holland hablar sobre lo diferente que se siente esta cinta en comparación con las primeras tres películas del arácnido en el MCU. Junto a esto, el protagonista adelanta un sentimiento de cambio, el cual ha emocionado a más de un fan. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Ponerme el traje... se siente diferente esta vez. Voy a dar lo mejor de mí. Ojalá salga bien. Sin presión”.

    ¿Qué será diferente en Spider-Man: Brand New Day?

    Aunque muchos han tomado este comentario como algo relacionado directamente con la historia o la posición de Spider-Man en el MCU, es muy probable que Holland se esté refiriendo al proceso de grabación, el cual es diferente a lo que vimos durante la trilogía a cargo de Jon Watts.

    En lugar de grabar en estudios o en calles cerradas, los primeros días de filmación se han llevado a cabo al aire libre, algo que no solo le da un toque más realista a la producción, sino que esto ha permitido que Holland interactúe directamente con todos los fans que han se han reunido para ver el proceso de creación de esta esperada cinta,

    Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, Marvel rompe importante regla con esta película. De igual forma, nueva película animada de Spider-Man ya está en camino.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
