    Filtración revela el papel de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day

    13/08/2025 12:00 p. m.

    Las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day continúan en Glasgow, Escocia. Si bien las filtraciones que han circulado en internet están relacionadas con las secuencias de acción, recientemente surgieron una serie de imágenes que confirmarían el rol que tendría Sadie Sink en esta cinta, algo que los fans han debatido desde que se confirmó que la actriz de Stranger Things se había sumado a este proyecto.

    Por medio de redes sociales, han surgido una serie de imágenes desde el set de grabaciones de Spider-Man: Brand New Day en donde se puede ver a Sadie Sink lista para realizar alguna escena. Lo interesante, es que la actriz porta una peluca rubia, ya que usualmente es pelirroja. Esto ha llevado a más de una persona a creer que le dará vida Gwen Stacy, algo que ya se había rumoreado.

    Gwen Stacy en las películas de Spider-Man

    Ahora, por el momento, no hay información oficial sobre la aparición de Gwen Stacy en Spider-Man: Brand New Day, e incluso hay fans que han señalado que Sadie Sink no es la actriz que aparece en estas nuevas filtraciones. Sin embargo, tampoco hay información que niegue la aparición de este personaje en la nueva película del MCU.

    Esta no sería la primera aparición de Gwen Stacy en la pantalla. Recordemos que este personaje también apareció en Spider-Man 3, siendo interpretada por Bryce Dallas Howard, mientras que Emma Stone se encargó de este rol en la duología de The Amazing Spider-Man. De esta forma, Sadie Sink sería la tercera actriz responsable por este papel. 

    Por el momento no hay más detalles sobre esta cinta, pero considerando que las filmaciones siguen en marcha, es probable que pronto tengamos más información sobre esta producción. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, este será el villano principal de la película. De igual forma, Marvel’s Spider-Man llega a PlayStation Plus.

