El villano principal de Spider-Man: Brand New Day es confirmado

En estas últimas dos semanas la nueva película, Spider-Man: Brand New Day, se ha convertido en tendencia a pesar de que recién inició sus filmaciones, y eso se debe a que Sony por alguna razón está dejando a los fans acercarse a las locaciones donde están grabando. Sin embargo, algo que están manteniendo en secreto, es la revelación del próximo villano de la historia, aunque con ciertos detalles, puede que su identidad ya haya salido a la luz.

El rodaje continúa en las calles del Reino Unido y, mientras la producción avanza, un detalle clave acaba de sacudir a los fans del superhéroe arácnido. Michael Mando, quien interpreta a Scorpion en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha dejado entrever en redes sociales que la nueva cinta finalmente pondrá a Peter Parker frente a un enemigo esperado.

El actor publicó un par de mensajes que encendieron las teorías y ahora parece claro que el simbionte tendrá un papel protagónico. Todo apunta a que esta entidad se unirá a Scorpion, dando paso a la versión de Venom que convivirá con el Spider-Man de Tom Holland. El movimiento abre la posibilidad de que el héroe adopte su icónico traje negro, tal como ocurre en los cómics, y que la historia conecte con los eventos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Michael Mando has now shared two different pieces of art hinting at a Scorpion Symbiote connection



Would you like to see Venom in ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’? pic.twitter.com/YP144fD7Ac — ScreenTime (@screentime) August 10, 2025

Aunque se rumorea que la película contará con varios antagonistas, Venom sería el rival central que Holland deberá vencer para salvar el día. Esta elección no solo respondería a años de peticiones de los seguidores, sino que también uniría de forma definitiva las tramas entre el Spider-Man del UCM y la trilogía protagonizada por Tom Hardy. Pues en un punto fue él quien dejó la muestra el extraterrestre esparcida en el universo 616.

Con un estreno previsto para julio de 2026 y bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, la cinta promete ser una de las producciones más ambiciosas de Sony y Marvel. Además de Scorpion, contará con apariciones de Jon Bernthal como Punisher y Mark Ruffalo como Hulk, conformando un reparto que eleva aún más las expectativas para esta próxima cinta.

Vía: VD

Nota del autor: Es una buena, sobre todo porque Scorpion nunca había sido parte de las películas. Unirlo con Venom también está bien, ya que no se cumplirá el cliché de volver a usar a Eddie Brock.