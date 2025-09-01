Primer vistazo a los villanos en Toy Story 5

Durante el fin de semana se llevó a cabo el D23, la mayor exposición de Disney en el mundo. Además de nueva información sobre Avengers: Doomsday, una de las mayores presentaciones durante este evento estuvo enfocada en Toy Story 5. De esta forma, por fin tenemos el primer vistazo oficial a los antagonistas principales de esta esperada cinta animada.

Si bien Toy Story 5 estará enfocada en un conflicto en donde Woody y compañía tendrán que competir por la atención de los niños, la cinta también contará con un grupo de villanos más tangibles. Si bien ya sabíamos quiénes serán estos antagonistas, durante la presentación de Pixar en D23 se dio el primer vistazo oficial a un grupo de Buzz defectuosos que impedirán que nuestros héroes cumplan sus cometidos.

New look at the Buzz Lightyear Army in ‘TOY STORY 5’



They will be villains in the film after they get stuck in a malfunctioning play mode



( : @ScottGustin) pic.twitter.com/K8t5kePhNX — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 30, 2025

Los villanos de Toy Story 5

Como lo ha revelado Pixar, los villanos en Toy Story 5 serán un ejército colosal de Buzz Lightyear defectuosos en busca de venganza, los cuales han quedado atrapados en el modo estándar del juguete, similar a lo que vimos con Buzz en la tercera película. Sin embargo, considerando que esta cinta estará disponible hasta el próximo año, el estudio de animación aún mantiene en secreto varios detalles sobre este largometraje animado.

Más allá del ejército de Buzz Lightyear, Toy Story 5 nos mostrará un conflicto generacional con la tecnología, y la forma en la que las pantallas se están apoderando de la atención de los niños. Considerando que estamos hablando de dos temas en particular, será interesante ver cómo es que la cinta maneja una narrativa que sea entretenida para todo tipo de público.

Lamentablemente, aún no hay un tráiler de esta cinta, pero se espera que Toy Story 5 llegue a las de cine el 19 de junio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este largometraje aquí. De igual forma, la primera película de Toy Story regresa a los cines.

Vía: DiscussingFilm