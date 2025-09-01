    Primer vistazo a los villanos en Toy Story 5

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/09/2025 10:30 a. m.

    Durante el fin de semana se llevó a cabo el D23, la mayor exposición de Disney en el mundo. Además de nueva información sobre Avengers: Doomsday, una de las mayores presentaciones durante este evento estuvo enfocada en Toy Story 5. De esta forma, por fin tenemos el primer vistazo oficial a los antagonistas principales de esta esperada cinta animada.

    Si bien Toy Story 5 estará enfocada en un conflicto en donde Woody y compañía tendrán que competir por la atención de los niños, la cinta también contará con un grupo de villanos más tangibles. Si bien ya sabíamos quiénes serán estos antagonistas, durante la presentación de Pixar en D23 se dio el primer vistazo oficial a un grupo de Buzz defectuosos que impedirán que nuestros héroes cumplan sus cometidos.

    Los villanos de Toy Story 5

    Como lo ha revelado Pixar, los villanos en Toy Story 5 serán un ejército colosal de Buzz Lightyear defectuosos en busca de venganza, los cuales han quedado atrapados en el modo estándar del juguete, similar a lo que vimos con Buzz en la tercera película. Sin embargo, considerando que esta cinta estará disponible hasta el próximo año, el estudio de animación aún mantiene en secreto varios detalles sobre este largometraje animado.

    Más allá del ejército de Buzz Lightyear, Toy Story 5 nos mostrará un conflicto generacional con la tecnología, y la forma en la que las pantallas se están apoderando de la atención de los niños. Considerando que estamos hablando de dos temas en particular, será interesante ver cómo es que la cinta maneja una narrativa que sea entretenida para todo tipo de público.

    Lamentablemente, aún no hay un tráiler de esta cinta, pero se espera que Toy Story 5 llegue a las de cine el 19 de junio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este largometraje aquí. De igual forma, la primera película de Toy Story regresa a los cines. 

    Imagen

    Vía: DiscussingFilm

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix