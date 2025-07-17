    Toy Story regresará a las salas de cine

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS17/07/2025 11:05 a. m.

    Pixar actualmente se encuentra trabajando en Toy Story 5. Considerando la extensa historia de esta serie, es muy probable que más de una persona no tuvo la oportunidad de ver las aventuras de Woody y compañía en la pantalla grande. Afortunadamente, quieren remediar esto, por lo que han decidido relanzar Toy Story en los cines.

    Si bien podemos disfrutar de las películas de Toy Story en la comodidad de nuestras casas por medio de Disney+, se ha confirmado que la primera gran película de Pixar regresará a los cines el próximo 12 de septiembre. Si bien por el momento esto solo se ha confirmado para Estados Unidos, nada descarta la posibilidad de que esto se replique en otras partes del mundo, como en México.

    Junto a esto, Disney y Pixar solo hablan de la primera película de Toy Story, pero no se descarta que la segunda y tercera entrega tengan el mismo tratamiento en un futuro. Si bien las películas de esta serie fueron vistas por muchos niños en su momento, ya hay varias generaciones que no han tenido la oportunidad de ver a Woody y compañía en la pantalla grande.

    Esta es una gran idea, puesto que ver Toy Story en los cines una vez no solo atraerá a las familias, sino a millennials con nostalgia por la década de 1990, así como a nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de ver esta cinta fuera de las plataformas de streaming en donde están disponibles actualmente. 

    Recuerda, Toy Story regresará a los cines el próximo 12 de septiembre, y es probable que veamos algo similar en México y el resto del mundo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Toy Story 5 aquí. De igual forma, actor de renombre participará en esta nueva película.

    Pleca-Amazon-OK

    Vía: Pixar 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media