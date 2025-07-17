Toy Story regresará a las salas de cine

Pixar actualmente se encuentra trabajando en Toy Story 5. Considerando la extensa historia de esta serie, es muy probable que más de una persona no tuvo la oportunidad de ver las aventuras de Woody y compañía en la pantalla grande. Afortunadamente, quieren remediar esto, por lo que han decidido relanzar Toy Story en los cines.

Si bien podemos disfrutar de las películas de Toy Story en la comodidad de nuestras casas por medio de Disney+, se ha confirmado que la primera gran película de Pixar regresará a los cines el próximo 12 de septiembre. Si bien por el momento esto solo se ha confirmado para Estados Unidos, nada descarta la posibilidad de que esto se replique en otras partes del mundo, como en México.

Mark your calendars! Disney & Pixar’s Toy Story returns to the BIG SCREEN September 12.@strongstufftom pic.twitter.com/bS1rQ3iWie — Pixar (@Pixar) July 17, 2025

Junto a esto, Disney y Pixar solo hablan de la primera película de Toy Story, pero no se descarta que la segunda y tercera entrega tengan el mismo tratamiento en un futuro. Si bien las películas de esta serie fueron vistas por muchos niños en su momento, ya hay varias generaciones que no han tenido la oportunidad de ver a Woody y compañía en la pantalla grande.

Esta es una gran idea, puesto que ver Toy Story en los cines una vez no solo atraerá a las familias, sino a millennials con nostalgia por la década de 1990, así como a nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad de ver esta cinta fuera de las plataformas de streaming en donde están disponibles actualmente.

Recuerda, Toy Story regresará a los cines el próximo 12 de septiembre, y es probable que veamos algo similar en México y el resto del mundo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Toy Story 5 aquí. De igual forma, actor de renombre participará en esta nueva película.

Vía: Pixar