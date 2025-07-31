Primer vistazo a la película de Toy Story 5

Toy Story 5 es una de las películas más esperadas del momento. El regreso de Woody, Buzz y compañía es algo que muchos quieren ver, mientras que Pixar y Disney esperan que esta cinta sea el éxito deseado. De esta forma, el estudio de animación ha compartido el primer vistazo oficial de esta nueva entrega, pero no todos pueden ver este avance todavía.

Como parte del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Pixar realizó un par de anuncios, como confirma Gatto, su nueva película, pero lo más interesante fue Pete Docter, director creativo del estudio de animación, compartió el primer vistazo oficial de Toy Story 5 ante todos los asistentes del evento. Aquí fueron reveladas imágenes preliminares, las cuales confirmaron el regreso de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, quienes le dan vida a Woody, Buzz y Jessie, respectivamente.

¿De qué tratará Toy Story 5?

Docter compartió que la nueva película explorará los desafíos que enfrentan los juguetes en un mundo digital. La trama de la película nos presenta al equipo de las películas originales enfrentarse al desafío que presenta el nuevo juguete favorito de su dueña de ocho años, Bonnie Anderson: una tableta tecnológica llamada Lillypad.

Junto a esto, Docter le presentó a todos los asistentes la escena inicial de Toy Story 5, en donde un contenedor lleno de Buzz Lightyears despierta en una isla desierta aislada y lucha por reconectarse con el comando estelar. Lamentablemente, este avance fue exclusivo del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, por lo que este material no ha sido compartido para el público en general.

La única consolación que tenemos, es que cada vez falta menos para el estreno de esta película, puesto que Toy Story 5 llegará a los cines el próximo 19 de junio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Toy Story regresa a los cines.

Vía: The Hollywood Reporter