Talentoso actor de Severance se suma a Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day es una de las producciones cinematográficas más esperadas del 2026. De esta forma, cada nueva pieza de información ha emocionado a los fans, sin importar qué tan vaga pueda ser. Este es el caso del fichaje de Tramell Tillman, actor reconocido por Severance y Mission: Impossible – The Final Reckoning.

De acuerdo con Variety, Tillman formará parte de Spider-Man: Brand New Day, aunque por el momento se desconoce qué papel tendrá. Esto, como era de esperarse, ha creado múltiples especulaciones por parte de los fans. Algunos creen que el actor le dará vida Tarantula o Boomerang, dos villanos clásicos del amigable vecino araña, mientras que otros piensan que simplemente se encargará de un maestro de universo o incluso Jefferson Davis, el padre de Miles Morales.

¿Quiénes más aparecen en la película?

Aunque los detalles no están claros, Spider-Man: Brand New Day ha llamado mucho la atención del público debido a que se ha confirmado que Jon Bernthal retoma su papel de Punisher, Mark Ruffalo vuelve como Hulk y Michael Mando por fin será Scorpion. Por si fuera poco, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas están ligadas a este proyecto, aunque se encuentran en una situación similar a la de Tillman, y por el momento se desconoce a quién interpretarán.

Por si esto fuera poco, nuevas filtraciones han señalado que Florence Pugh aparecerá como Yellena, la líder de The New Avengers, y si bien esto no se ha confirmado, podríamos ver a más personajes del MCU en esta cinta, ya sea como cameos, o como parte importante de la historia. Lo único que está claro, es que la nueva aventura de Spider-Man será memorable.

Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, este sería el papel de Sadie Sink en la cinta. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento de Thunderbolts* en Disney+.

Vía: Variety