    Talentoso actor de Severance se suma a Spider-Man: Brand New Day

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS21/08/2025 8:01 a. m.

    Spider-Man: Brand New Day es una de las producciones cinematográficas más esperadas del 2026. De esta forma, cada nueva pieza de información ha emocionado a los fans, sin importar qué tan vaga pueda ser. Este es el caso del fichaje de Tramell Tillman, actor reconocido por Severance y Mission: Impossible – The Final Reckoning.

    De acuerdo con Variety, Tillman formará parte de Spider-Man: Brand New Day, aunque por el momento se desconoce qué papel tendrá. Esto, como era de esperarse, ha creado múltiples especulaciones por parte de los fans. Algunos creen que el actor le dará vida Tarantula o Boomerang, dos villanos clásicos del amigable vecino araña, mientras que otros piensan que simplemente se encargará de un maestro de universo o incluso Jefferson Davis, el padre de Miles Morales.

    Imagen

    ¿Quiénes más aparecen en la película?

    Aunque los detalles no están claros, Spider-Man: Brand New Day ha llamado mucho la atención del público debido a que se ha confirmado que Jon Bernthal retoma su papel de Punisher, Mark Ruffalo vuelve como Hulk y Michael Mando por fin será Scorpion. Por si fuera poco, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas están ligadas a este proyecto, aunque se encuentran en una situación similar a la de Tillman, y por el momento se desconoce a quién interpretarán.

    Por si esto fuera poco, nuevas filtraciones han señalado que Florence Pugh aparecerá como Yellena, la líder de The New Avengers, y si bien esto no se ha confirmado, podríamos ver a más personajes del MCU en esta cinta, ya sea como cameos, o como parte importante de la historia. Lo único que está claro, es que la nueva aventura de Spider-Man será memorable.

    Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, este sería el papel de Sadie Sink en la cinta. De igual forma, esta es la fecha de lanzamiento de Thunderbolts* en Disney+.

    Imagen

    Vía: Variety 

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix