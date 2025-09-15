    Mencionan cuál sería el año de lanzamiento de Marvel's Wolverine

    Por 0 COMENTARIOS15/09/2025 5:47 p. m.

    No lo tendremos pronto

    En estos momentos PlayStation no está pasando por sus mejores momentos, no en cuanto a ventas, sino por lanzamientos exclusivos que se sienten escasos, pues la última publicación importante por parte de la empresa la vamos a tener en octubre con Ghost of Yotei. Con dicha información, los fans están preguntándose qué está pasando con el esperado Marvel's Wolverine y si saldrá pronto; por fortuna, ya hay una posible respuesta.

    Insomniac Games hará esperar un poco más a los fans de Marvel. De acuerdo con un reporte, el esperado título exclusivo de PlayStation 5, no verá la luz en 2025 como se especulaba, sino hasta 2026 de manera tentativa. El juego, anunciado en 2021, se mantenía como una de las grandes promesas de la consola, pero aún carece de una fecha oficial de lanzamiento.

    El mismo reporte menciona que el estudio trabaja en un spin-off protagonizado por Venom, el simbionte rival de Spider-Man que debutó en Marvel’s Spider-Man 2. Con esto, Insomniac buscaría ampliar su universo de superhéroes en consolas, aunque los detalles sobre este proyecto todavía son escasos y no se ha confirmado de manera oficial.

    La expectativa alrededor de Wolverine creció tras el estreno de Deadpool 3, donde el personaje de Logan tuvo gran protagonismo, lo que llevó a pensar que en 2024 o 2025 habría avances significativos. Sin embargo, más allá de un breve tráiler cinemático, no se han revelado novedades. Parte de este silencio se debe al ciberataque sufrido a finales de 2023, cuando se filtraron cerca de 1.3 millones de archivos.

    A pesar de este contratiempo, el estudio aseguró que sigue comprometido con el desarrollo del título. Por ahora, lo único seguro es que Marvel’s Wolverine llegará en exclusiva a PlayStation 5, aunque la fecha definitiva de lanzamiento aún está en el aire y los jugadores deberán armarse de paciencia para volver a ver en acción a uno de los héroes más populares de Marvel.

    Es posible que sepamos un poco más en los primeros eventos del 2026, ya sea un State of Play o Showcase.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Era obvio que ya no iba a salir este año. Pero hay un problema para 2026, pues no sé si querrán chocar lanzamientos con el Marvel Tokon.

