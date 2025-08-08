The Batman 2 finalmente empezará sus filmaciones

Parece broma, pero ya pasaron bastantes años desde que salió la película The Batman, misma que sorprendió a propios y extraños al entregar una versión del murciélago del DC con toques más oscuros a los habituales, y a eso se suma la interpretación sobresaliente de Robert Pattinson como el personaje. Y al confirmarse la secuela se dieron hechos muy extraños, ya que se retraso un par de años debido a factores un tanto desconocidos, pero al fin hay algo de esperanza con nuevas noticias de la red.

Warner Bros. ha confirmado la esperada secuela iniciará su rodaje en la primavera de 2026, con miras a su estreno oficial el 1 de octubre de 2027. De esta forma, la entrega llegará más de cinco años después del estreno de la primera, marcando un considerable intervalo en esta saga que opera de forma independiente al resto del universo cinematográfico de DC.

El proyecto forma parte del universo creado por el director Matt Reeves, conocido como la "Batman Epic Crime Saga", que actualmente incluye The Batman (2022) y la serie The Penguin en HBO Max, donde Colin Farrell retoma su papel como Oswald “Oz” Cobblepot. Esta serie, ambientada una semana después de los eventos de la película original, sirve como puente narrativo directo hacia lo que se verá en la secuela.

Según un informe financiero, el guion de la secuela ya está terminado, algo que fue esperado con entusiasmo tanto por los seguidores como por figuras clave del estudio, incluyendo al codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn. Además, el documento sugiere que una segunda temporada de The Penguin ya está en desarrollo, a pesar de declaraciones recientes de Farrell que parecían negar esta posibilidad.

Aunque Reeves ha manifestado en el pasado su intención de realizar una trilogía completa, los largos tiempos de producción podrían dificultar ese plan. Si The Batman 3 llegara a concretarse, sería bajo una ventana aún más lejana, lo que plantea incertidumbre sobre la continuidad del proyecto en los términos originalmente planteados. Por ahora, los fans pueden marcar en el calendario el regreso del caballero oscuro para el otoño de 2027.

Vía: IGN

Nota del autor: Ya quiero ver esta película, ya que la serie de Pingüino terminó enganchando. Habrá que esperar dos años más.