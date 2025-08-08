    The Batman 2 finalmente empezará sus filmaciones

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS08/08/2025 1:48 p. m.

    Parece broma, pero ya pasaron bastantes años desde que salió la película The Batman, misma que sorprendió a propios y extraños al entregar una versión del murciélago del DC con toques más oscuros a los habituales, y a eso se suma la interpretación sobresaliente de Robert Pattinson como el personaje. Y al confirmarse la secuela se dieron hechos muy extraños, ya que se retraso un par de años debido a factores un tanto desconocidos, pero al fin hay algo de esperanza con nuevas noticias de la red.

    Warner Bros. ha confirmado la esperada secuela iniciará su rodaje en la primavera de 2026, con miras a su estreno oficial el 1 de octubre de 2027. De esta forma, la entrega llegará más de cinco años después del estreno de la primera, marcando un considerable intervalo en esta saga que opera de forma independiente al resto del universo cinematográfico de DC.

    El proyecto forma parte del universo creado por el director Matt Reeves, conocido como la "Batman Epic Crime Saga", que actualmente incluye The Batman (2022) y la serie The Penguin en HBO Max, donde Colin Farrell retoma su papel como Oswald “Oz” Cobblepot. Esta serie, ambientada una semana después de los eventos de la película original, sirve como puente narrativo directo hacia lo que se verá en la secuela.

    Según un informe financiero, el guion de la secuela ya está terminado, algo que fue esperado con entusiasmo tanto por los seguidores como por figuras clave del estudio, incluyendo al codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn. Además, el documento sugiere que una segunda temporada de The Penguin ya está en desarrollo, a pesar de declaraciones recientes de Farrell que parecían negar esta posibilidad.

    Aunque Reeves ha manifestado en el pasado su intención de realizar una trilogía completa, los largos tiempos de producción podrían dificultar ese plan. Si The Batman 3 llegara a concretarse, sería bajo una ventana aún más lejana, lo que plantea incertidumbre sobre la continuidad del proyecto en los términos originalmente planteados. Por ahora, los fans pueden marcar en el calendario el regreso del caballero oscuro para el otoño de 2027.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Ya quiero ver esta película, ya que la serie de Pingüino terminó enganchando. Habrá que esperar dos años más.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media