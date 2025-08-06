Batman estrenará nuevo traje y Batimóvil próximamente

La franquicia de Batman ha estado apagada últimamente, ya que no han salido nuevos productos que peguen a nivel público en general, puesto que la siguiente película está estimada para estrenarse en el 2027, la secuela donde tenemos al actor Robert Pattinson siendo el protagonista. Sin embargo, la parte impresa no ha sido olvidada y los fans están recibiendo noticias que llevaban esperando desde hace un tiempo.

DC Comics se prepara para relanzar al Caballero Oscuro con una nueva serie regular que promete marcar un antes y un después en la historia del personaje. A partir de septiembre, el personaje estrenará nueva etapa bajo la pluma del guionista Matt Fraction y el arte de Jorge Jiménez, quien también hace un rediseño total del traje y el Batimóvil. Este reinicio busca recuperar el espíritu clásico del héroe, pero con una estética moderna y ambiciosa que ya ha generado enorme expectativa entre los fans.

Fraction, conocido por su aclamado trabajo en títulos como Hawkeye, Iron Man y Cuatro Fantásticos, se asocia esta vez con Jorge Jiménez, uno de los artistas más destacados del cómic actual. El ilustrador granadino ha sido clave en las últimas sagas de Superman , Justice League y el propio Batman , consolidándose como una figura esencial en el universo DC.

Aquí los puedes ver:

El rediseño incluye un traje que vuelve al azul tradicional, con una silueta que combina el legado visual del personaje con la energía del siglo XXI. Además, Jiménez ha revelado un adelanto del nuevo Batimóvil: un vehículo robusto con alma de muscle car estadounidense, pero impulsado por motor eléctrico. “¡Es muy grande, potente y eléctrico! ¡Es mu rápido!”, comentó el artista en sus redes, dejando entrever una fusión entre brutalismo y elegancia retro en esta versión del icónico automóvil.

La primera entrega, Batman #1 , ya está en preventa en Estados Unidos y representa el inicio de una etapa que muchos consideran una de las más prometedoras de los últimos años. Con un equipo creativo de alto perfil y una propuesta visual que respeta el legado sin miedo a innovar, la nueva serie apunta a ser uno de los eventos editoriales más relevantes del año para DC Comics.

Vía: VD

Nota del autor: Era tiempo de tener una versión renovada del personaje. Aunque llama la atención el conocer la versión del DCU que hasta este momento no está confirmada.