La película de Batman Azteca genera polémica con España

En caso de que algunos no lo recuerden, desde hace un tiempo se viene hablando de la película titulada como Batman Azteca: Choque de Imperios, cinta que hará una representación interesante de la era de colonización por parte de España a tierras indígenas en América. Y si bien la animación luce de la mejor calidad, hay cierto público que no está de acuerdo con lo que se va a proyectar en pantalla.





La nueva apuesta animada de Warner Bros. y Ánima Studios, llegará el próximo 18 de septiembre con una versión prehispánica del Caballero de la Noche que ya está generando polémica. Ambientada durante la invasión a Tenochtitlan, la cinta reimagina a Batman como Yohualli Coatl, un joven mexica que busca justicia tras el asesinato de su padre.

La producción ha sido bien recibida en América Latina, donde muchos celebran su enfoque centrado en la cosmovisión mexica y en un contexto histórico pocas veces explorado por grandes franquicias. Sin embargo, en España la reacción ha sido muy distinta, y algunos fanáticos han acusado a la película de promover una narrativa “antiespañola”.

La historia sigue a Yohualli mientras se entrena en un templo consagrado al dios murciélago Tzinacán, adoptando un rol de justiciero para proteger a su pueblo. La premisa ha causado molestias entre sectores del público español, quienes critican lo que consideran una representación exagerada de la violencia colonial.

Pese a la controversia, los responsables del proyecto aseguran que el filme busca rendir homenaje a la cultura mexica desde una perspectiva creativa y respetuosa. Batman Azteca se estrenará pocos días antes del “Día de Batman”, generando aún más expectativa en la comunidad fan.

Vía: EXP

Nota del autor: Ahora con esta polémica me dan más ganas de ver la película. Habrá que esperar un par de semanas para admirar este trabajo.