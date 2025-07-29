    Warner estaría desarrollando un juego similar a Suicide Squad

    El año pasado Warner Bros. sufrió mucho en su división de videojuegos, dado que fue lanzado Suicide Squad: Kill The Justice League, título que se consideró como desastre debido a sus bajas ventas y elementos de juego cómo servicio donde obligaban al usuario a estar siempre conectado a la red para completar la historia. Este último aspecto cambio a un modo offline, pero fue demasiado tarde para cambiar las cosas; aunque con esta lección parece que no se está entendiendo el mensaje.

    La división de Montreal ha iniciado el desarrollo de un nuevo proyecto AAA centrado en una de las franquicias de DC Comics, a pesar del mal recibimiento que tuvo su juego pasado. A través de una reciente oferta laboral, el estudio busca un productor ejecutivo que lidere la creación de este título como servicio, un formato que ha sido cuestionado por jugadores y analistas tras los resultados con Rocksteady.

    El anuncio revela que el proyecto utilizará Unreal Engine 5 y que se enfocará en ofrecer un producto de alta calidad con fuerte compromiso del jugador. Aunque aún está en una etapa muy temprana, se indica que el juego abarcará todas las fases del desarrollo, desde la conceptualización hasta su lanzamiento y el posterior soporte en línea.

    Esta decisión ha llamado la atención porque Warner ya había admitido públicamente los errores de su estrategia con Suicide Squad, un juego que no logró cumplir con las expectativas tanto en ventas como en recepción crítica. A pesar de ello, la compañía parece insistir en el modelo de juegos como servicio, apostando nuevamente por una propiedad de DC Comics como base para su nuevo intento.

    Por ahora, se desconoce qué personaje o grupo protagonizará esta entrega, aunque se descarta que sea Batman. Según reportes, Rocksteady ,el estudio detrás de la aclamada saga Arkham, estaría trabajando nuevamente con el Caballero Oscuro, lo que sugiere que Warner Bros. Montreal tomaría un rumbo distinto dentro del mismo universo.

    Vía: 3DJ

    Nota del autor: La verdad como single player no estaba nada mal. Sin embargo, parece que no quieren aprender de los errores.


