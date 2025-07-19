Confirman nuevo y alocado spin-off de The Big Bang Theory

El universo de The Big Bang Theory sigue creciendo. Warner Bros. sabe que encontró una mina de oro con esta propiedad, algo que han explotado por medio de diferentes spin-offs a lo largo de los años. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el personaje de Stuart tendrá su propia serie. Sin embargo, esta no será una sitcom cualquiera.

Recientemente, Variety confirmó que el spin-off de Stuart Fails to Save the Universe por fin fue aprobado por Warner Bros., el cual, como su nombre lo indica, será protagonizado por el personaje de Stuart, a cargo de Kevin Sussman. Sin embargo, esta no será una sitcom tradicional, puesto que la historia gira alrededor de un viaje multiversal y múltiples versiones de los personajes de The Big Band Theory. Esta es la descripción oficial del show:

“El propietario de la tienda de cómics, Stuart Bloom (Sussman), tiene la tarea de restaurar la realidad después de que rompe un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, que accidentalmente trae un armagedón multiversal. Stuart es ayudado en esta búsqueda por su novia Denise (Lapkus), su amigo geólogo Bert (Posehn) y el físico Barry Kripke (Bowie). En el camino, se encuentran con versiones de personajes universitarios alternativos que hemos llegado a conocer y amar de 'The Big Bang Theory’”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y HBO Max, al respecto:

“Estamos emocionados de continuar el legado de 'The Big Bang Theory'. Al igual que la serie original, este nuevo capítulo no sería posible sin la visión y la brillantez de la narración de Chuck Lorre y Bill Prady, así como a Zak Penn, quien ha traído una nueva visión y una voz distintiva a un equipo creativo ya excepcional”.

Por el momento no hay una fecha de estreno para Stuart Fails to Save the Universe. Considerando su concepto, es muy probable que el elenco original de The Big Bang Theory regrese a este universo, ya sea de una forma u otra, algo que seguramente emocionará a los fans. En temas relacionados, revelan uno de los grandes secretos de esta serie. De igual forma, serie con muchos cameos de The Big Bang Theory ha llegado a su fin.

Vía: Variety