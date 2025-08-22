Peacemaker quita del canon a una de las películas más queridas de DC

Era lógico que pasara esto

En estos momentos el universo de películas de DC está resurgiendo de sus cenizas, ya que Superman tuvo buena aceptación, y en la parte de las series Peacemaker está funcionando como la continuación de Suicide Squad considerada como perfecta, al tener humor y seriedad al mismo tiempo. Y ahora que justo salió la segunda temporada con John Cena protagonizando de nueva cuenta, es posible que algunos fans de la nueva escuela ya se hayan encontrado una sorpresa.

Los nuevos capítulos llegaron con un cambio importante que redefine la posición del antihéroe dentro del nuevo Universo DC. Tras su breve cameo en la película Superman de James Gunn, la serie eliminó de manera oficial a la versión de la Liga de la Justicia vista en el DCEU de Zack Snyder, sustituyéndola por un nuevo grupo de héroes que se ajusta a la actual continuidad.

En el final de la primera temporada, Peacemaker había coincidido con Aquaman (Jason Momoa) y Flash (Ezra Miller), lo que vinculaba su historia directamente al universo de Zack Snyder. Sin embargo, en el estreno de la segunda temporada, titulado “The Ties That Grind”, se regrabó y modificó esa escena para mostrar que, en lugar de la Liga de la Justicia, fue la Justice Gang, compuesta por personajes de dicho filme, la que llegó al rescate. Entre ellos se incluyen Guy Gardner (Nathan Fillion) y Hawkgirl (Isabela Merced), además de las siluetas de Superman, Supergirl y Mister Terrific.

Con esta maniobra, la producción corrigió el conflicto de continuidad que suponía la presencia de Cena en el nuevo universo de Gunn, trasladando a Peacemaker de un entorno a otro sin necesidad de complicadas explicaciones multiversales. El propio director afirmó que prefería un enfoque directo, en lugar de añadir elementos confusos para el espectador casual que no sigue el canon al detalle.

“Pensé que la forma más sencilla era la mejor”, explicó Gunn en entrevista. “Sabemos que hay universos, y este es uno en el que todo era exactamente igual a la primera temporada, excepto por la Liga de la Justicia”. Con ello, esta serie no solo mantiene la esencia de su historia original, sino que también se alinea de lleno con la nueva visión del Universo DC que Gunn y Peter Safran están construyendo.

Vía: Kotaku

Nota del autor: No he podido ver la serie, pero dicen que el sentido del humor está decente. Espero hacerlo algún día.