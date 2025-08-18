Anuncian el fallecimiento de Terence Stamp, actor de la saga Superman

Cada año se dan noticias un poco lamentables para el mundo del espectáculo, puesto que el ciclo de la vida se cierra para algunas personas veteranas dentro de la industria en cuestión, razón por la cual con pesar se revelan los fallecimientos de figuras muy recordadas por diversas películas. Y ahora, se ha confirmado que alguien icónico dentro de la franquicia Superman partió de este plano terrenal.

El negocio despide a Terence Stamp, actor británico que falleció a los 87 años, según informó su familia este domingo. Reconocido por generaciones de espectadores, Stamp dejó huella en la cultura popular con papeles icónicos como el General Zod en Superman y Superman II, así como el Canciller Supremo Valorum en Star Wars: Episode I - The Phantom Menace.

Nacido en Stepney, Londres, en 1938, Stamp inició su carrera en el teatro antes de saltar al cine con Billy Budd (1962), cinta que le valió una nominación al Oscar. Figura destacada del cine británico de los años sesenta, llegó a sonar como candidato a sustituir a Sean Connery como James Bond, aunque finalmente no consiguió el papel. A lo largo de su trayectoria participó en producciones como El coleccionista, Modesty Blaise, consolidándose como un actor versátil y arriesgado.

La fama internacional llegó con su interpretación del villano kriptoniano Zod, personaje que marcó la saga de Superman en los setenta y ochenta. Años más tarde, prestó su voz a Jor-El en la serie Smallville, reafirmando su vínculo con el universo de DC Comics. Su filmografía también abarcó títulos como Wall Street, Young Guns, Alien Nation y The Hit, donde compartió pantalla con John Hurt y Tim Roth.

En entrevistas, Stamp solía recordar con gratitud una carrera que abarcó más de seis décadas. “Lo que más deseaba era una carrera larga”, comentó en 2005, satisfecho de haber marcado a distintas generaciones de cinéfilos, desde quienes lo conocieron en Billy Budd hasta aquellos que lo descubrieron en las películas del hombre de acero.

