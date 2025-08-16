    Living With Chucky por fin llega a streaming

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/08/2025 4:00 p. m.

    Chucky es uno de los personajes del cine de terror más icónicos en la industria cinematográfica, pero es también es uno de los menos afortunados. Su esperado regreso a la pantalla grande en el 2019 no fue tan bien recibido, y su serie fue cancelada después de tres temporadas. Sin embargo, el muñeco diabólico aún no está listo para tirar la toalla, ya que una cinta poco convencional está en camino a streaming.

    Recientemente, se reveló que Living With Chucky, documental enfocado en esta serie, llegará a la plataforma de Filmin el próximo 29 de agosto. De esta forma, los fans tendrán la oportunidad de conocer un poco más sobre la creación de este personaje, su historia, el legado que ha dejado en el cine, y algunos detalles oscuros que pocos conocen.

    Chucky está de regreso

    Si el nombre de Living With Chucky te suena, es porque esta es una cinta del 2022, la cual pocos conocen debido a que no se le dio mucha promoción en su momento, incluso su creador no realizó algún tipo de anuncio o algo al respecto. Considerando el éxito que tuvo la primera película de M3GAN, los fans de este personaje esperan que pronto tengamos más noticias sobre él.

    Recuerda, Living With Chucky llegará a Filmin el próximo 29 de agosto, y ya está disponible en múltiples plataformas digitales para su compra y renta. En temas relacionados, este será el futuro de Superman en el cine. De igual forma, revelan qué salió mal con Jurassic World: Rebirth.

    Imagen

    Vía: Vandal 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix