Living With Chucky por fin llega a streaming

Chucky es uno de los personajes del cine de terror más icónicos en la industria cinematográfica, pero es también es uno de los menos afortunados. Su esperado regreso a la pantalla grande en el 2019 no fue tan bien recibido, y su serie fue cancelada después de tres temporadas. Sin embargo, el muñeco diabólico aún no está listo para tirar la toalla, ya que una cinta poco convencional está en camino a streaming.

Recientemente, se reveló que Living With Chucky, documental enfocado en esta serie, llegará a la plataforma de Filmin el próximo 29 de agosto. De esta forma, los fans tendrán la oportunidad de conocer un poco más sobre la creación de este personaje, su historia, el legado que ha dejado en el cine, y algunos detalles oscuros que pocos conocen.

Chucky está de regreso

Si el nombre de Living With Chucky te suena, es porque esta es una cinta del 2022, la cual pocos conocen debido a que no se le dio mucha promoción en su momento, incluso su creador no realizó algún tipo de anuncio o algo al respecto. Considerando el éxito que tuvo la primera película de M3GAN, los fans de este personaje esperan que pronto tengamos más noticias sobre él.

Recuerda, Living With Chucky llegará a Filmin el próximo 29 de agosto, y ya está disponible en múltiples plataformas digitales para su compra y renta. En temas relacionados, este será el futuro de Superman en el cine. De igual forma, revelan qué salió mal con Jurassic World: Rebirth.

Vía: Vandal