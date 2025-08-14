    Revelan qué salió mal con Jurassic World: Rebirth

    14/08/2025

    Jurassic World: Rebirth, pese a las opiniones mixtas, es una de las películas más exitosas del año. La nueva entrega en la amada saga de dinosaurios nos presenta a una nueva criatura, conocida como D-Rex. Si bien la cinta y los fans creen que esta es una criatura prehistórica, la realidad es que este experimento está lejos de ser denominado como un dinosaurio.

    Como parte del material adicional que ha salido a la luz gracias al reciente lanzamiento del Blu-ray de Jurassic World: Rebirth, se ha popularizado una entrevista con Gareth Edwards, director, Scarlett Johansson y David Vickey, supervisor de efectos especiales, en donde señalan que el D-Rex es solo un experimento fallido, y no un dinosaurio. Esto fue lo que comentó Vicky al respecto:

    “El Distortus rex es mi criatura preferida de la película. Y no puedo llamarle dinosaurio porque realmente no lo es. Es el resultado de un experimento fallido para crear a un dinosaurio. Tiene esta especie de brazos de gorila y dos brazos pequeñitos de T-rex en el pecho. Empezamos a hacer pruebas de animación con esto y Gareth me dijo: 'Oh, sí, esto se pasa”.

    La estrella de Jurassic World: Rebirth

    El D-Rex, aunque no considerado un dinosaurio, rápidamente se convirtió en una de las grandes estrellas de Jurassic World: Rebirth, el cual ha ganado el cariño de muchos usuarios en las últimas semanas, y si bien parece que no volveremos a verlo, otros esperan que experimentos de este tipo se vuelvan algo normal en la serie.

    Sin embargo, también hay aquellos que simplemente están en contra de los experimentos, y desean que los dinosaurios vuelvan a ser el enfoque principal de la serie. En temas relacionados, así le fue esta película en taquilla. De igual forma, este es el nuevo y extenso avance de Jurassic Park: Survival.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
