Nuevo y extenso vistazo a Jurassic Park: Survival

Jurassic Park Survival desea cumplir el sueño a todos los fans de la serie, y entregarnos una aventura narrativa de un solo jugador, en donde podremos explorar las locaciones de la cinta original. Si bien aún falta bastante tiempo para disfrutar de este proyecto, ya tenemos un nuevo vistazo del siguiente gran proyecto de Saber Interactive.

Por medio de sus redes sociales, Saber Interactive ha compartido un nuevo y extenso vistazo sobre el proceso de desarrollo de Jurassic Park Survival. Aquí, desarrolladores, productores y hasta la actriz principal de esta entrega hablan sobre el honor que ha sido trabajar en este proyecto, así como un par de detalles bastante interesantes sobre todo lo que nos espera.

Un sueño hecho realidad para los fans

Jurassic Park Survival nos dará la oportunidad de explorar la historia original un día después de los eventos de la primera película. Aquí tomamos el control de Maya, una científica que ha quedado varada en una pesadilla de la que tiene que escapar. Aquí no solo tendremos la oportunidad de explorar locaciones ya conocidas, sino que también visitaremos lugares completamente nuevos.

Lamentablemente, sigue sin haber una fecha de lanzamiento para Jurassic Park: Survival. El juego fue anunciado en diciembre del 2023, y no fue sino hasta el día de hoy que por fin tuvimos un nuevo vistazo a este proyecto, dejando en claro que no está muerto, pero aún tardará algo en llegar a PS5, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, así le fue en calificaciones a Jurassic World: Rebirth. De igual forma, revelan si Jurassic World: Rebirth fue un éxito en taquilla o no.

Nota del Autor:

Saber Interactive ha demostrado ser un gran desarrollador de proyectos medianos que llegan a lucir como AAA. De esta forma, Jurassic Park: Survival podría ser un gran juego para los fans, y si el título es capaz de entregar una gran experiencia de horror en primera persona, podríamos estar frente a un equivalente de Alien: Isolation.

Vía: Saber Interactive