James Gunn está escribiendo el guión de la secuela de Superman

El mes pasado se estrenó una de las películas con más expectativas de los últimos años, Superman, cinta que recolectó una cantidad considerable de dinero aunque no fue el más grande éxito de DC, después de todos hay quienes le tienen desconfianza a los héroes en el cine. Sin embargo, parece que para Warner es una saga a seguir y no soltar a partir de ahora, o al menos es lo que se puede percibir en relación a las nuevas noticias de la farándula.

El director y guionista James Gunn ofreció una actualización sobre el futuro del personaje en el cine. Durante una entrevista, confirmó que ya terminó el tratamiento para la secuela y que la producción está en proceso de calendarización, adelantando que las filmaciones iniciarán “mucho más pronto que tarde”.

Gunn explicó que su tratamiento no es el habitual, ya que se trata de un documento de alrededor de 60 páginas que incluye incluso diálogos completos. Con este trabajo finalizado, el cineasta aseguró que ahora se encuentra en la etapa de convertirlo en guión, lo que permitirá a su equipo organizar los detalles de rodaje y avanzar hacia la siguiente fase de desarrollo.

Aunque evitó dar fechas específicas, Gunn subrayó que el proyecto avanza a buen ritmo y que su intención es ponerlo en marcha lo más rápido posible. La expectativa gira en torno a David Corenswet, quien ya dio vida a Clark Kent en la reciente cinta y que estaría de regreso en este nuevo capítulo, consolidando su papel como el nuevo Superman de la pantalla grande.

El realizador ha mantenido cierto misterio sobre si se trata de una secuela directa o de una nueva propuesta dentro de su plan para DC Studios. Sin embargo, sus declaraciones confirman que el Hombre de Acero seguirá siendo una pieza central en la visión de Gunn para el renovado universo cinematográfico de DC.

Aunque claro, no es una secuela que llegará pronto, ya que tienen un extenso calendario programado.

Vía: Variety

Nota del autor: La verdad me pareció buena película. Así que una secuela creo que puede venir bien.