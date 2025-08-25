La versión digital de Superman incluye contenido adicional

Secretos de cómo se creó la película

Parece broma, pero ya casi pasaron un par de meses que se estrenó la nueva película de Superman, cinta dirigida por James Gunn que ha logrado triunfar en taquilla contra todo pronóstico, dando pauta para un buen debut del reinicio del universo de películas de cómics de DC. Y después de pasar por la gran pantalla, se ha hecho presente en plataformas digitales, donde no solo se incluye la filmación en diversos idiomas.

Warner Bros. ha confirmado que la llegada viene acompañada de un extenso repertorio de material adicional que busca complacer tanto a fanáticos del superhéroe como a seguidores del nuevo elenco de personajes, quienes han logrado tener el carisma suficiente para conseguir millones de simpatizantes.

Entre los extras se encuentran los comentarios del propio Gunn, escenas eliminadas inéditas y un video de gags que muestra el lado más ligero del rodaje. Además, se incluyen nueve cortometrajes documentales que detallan distintos aspectos de la producción. El más destacado es Adventures in Making Superman, un especial de una hora que permite adentrarse en el complejo proceso de dar vida al héroe en esta nueva etapa cinematográfica.

Los fans reciben contenido por montones

El lanzamiento también ofrece un abanico de extras temáticos, como Icons Forever: Superman’s Enduring Legacy, que repasa la vigencia del personaje, y Lex Luthor: The Mind of a Master Villain, enfocado en la construcción del icónico antagonista. Otros contenidos incluyen Kryptunes: The Music of Superman, dedicado a la banda sonora, y Paws to Pixels: Krypto is Born, centrado en el entrañable perro kryptoniano. También se suman piezas como Breaking News: The Daily Planet Returns, The Justice Gang, The Ultimate Villain y A New Era: DC Takes Off, todas diseñadas para expandir la experiencia.

Como atractivo adicional, los compradores recibirán un bonus titulado Krypto Saves the Day!: School Bus Scuffle, cuyo contenido sigue siendo un misterio, aunque promete poner a Krypto en el centro de una heroica secuencia. Con este lanzamiento, la cinta, protagonizada por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, reafirma su papel como punto de partida del renovado Universo DC.

Así que si quieres conocer más sobre la película, ya puedes comprar Superman en las tiendas en línea.

Nota del autor: Es una muy buena cinta, por lo que conseguir extras vale la pena. Ojalá agreguen lo mismo en el Blu Ray.