Ésta fue la película ganadora entre Superman y Fantastic Four

El verano del 2025 está por terminar, y eso significa que ha llegado el momento de encontrar al ganador de esta temporada para Hollywood. Si bien hubo varias sorpresas en los últimos meses, el público estaba enfocado en Superman de DC y The Fantastic Four: First Steps de Marvel. Ahora, ya sabemos cuál de estas dos cintas logró el mayor éxito en taquilla.

De acuerdo con Variety, la gran película ganadora del verano de este año fue Superman, la cual logró recaudar más de $604 millones de dólares en la taquilla internacional. Por su parte, The Fantastic Four: First Steps obtuvo $490 millones de dólares a nivel mundial, un número que no es malo, pero claramente está por debajo de su gran competidora.

El verano de Hollywood

Más allá de estas dos producciones, el reporte también señala que, en total, se recaudaron cerca de $3.5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial durante este periodo, una cantidad por debajo de los $4 mil millones de dólares que se veían antes de la pandemia. Sin embargo, esto no significa que no hubo producciones de calidad, todo lo contrario.

Weapons se convirtió en todo un fenómeno, juntando $199 millones de dólares en taquilla. Junto a esto, vimos el regreso de una clásica película de Disney con Freakier Friday, la cual ha generado $113 millones globales, mientras que Ethan Coen lanzó Honey Don’t!, la cual ha comenzado con solo $3 millones dólares. Por si fuera poco, Netflix llevó K-Pop Hunters a la pantalla grande, en donde consiguió entre $18 y $20 millones de dólares.

Sin lugar a dudas, fue un verano bastante interesante para Hollywood, pero no fue el éxito que muchos esperaban. En temas relacionados, estas son las películas más pirateadas en México. De igual forma, Netflix ahora toma tu horóscopo en consideración.

Vía: Variety