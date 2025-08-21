    Éstas son las películas más pirateadas en México

    El cine en México está en una posición bastante extraña. Pese a todos los comentarios que critican a los largometrajes de comedia hechos en nuestro país, la realidad es que estos son los productos más vistos. Sin embargo, y lo más interesante, es que es la piratería la cual deja en claro que este es el género favorito de los mexicanos.

    De acuerdo con una nueva investigación por parte de SpoilerTime, entre el 2015 y 2024, los sitios de piratería de películas registraron millones de visitas para las comedias mexicanas. Tan solo de 2015 a 2017 se encontraron 2,199 links de páginas piratas en las que se registraron 35.2 millones de reproducciones o descargas de películas nacionales. Esto deja en claro que la minoría vocal es la que en realidad está en contra de estas producciones.

    Éstas son las películas más pirateadas en México

    Si bien el cine internacional también tiene la atención de los sitios piratas, cuando hablamos de la industria nacional, destaca que en los últimos 10 años, las películas más populares en estas páginas han sido comedias protagonizadas por actores como Eugenio Derbez, aunque la ocasional cinta de horror también aparece. Esta es la lista completa:

    • 2015 - No se Aceptan Devoluciones - 4.7 millones.
    • 2016 - Los Jefes - 1.6 millones.
    • 2017 - ¿Qué Culpa tiene el Niño? - 7.8 millones.
    • 2018 - El Cumple de la Abuela - 848 mil.
    • 2019 - 3 Idiotas - 751 mil.
    • 2020 - Lo Más Sencillo es Complicarlo Todo - Sin especificar.
    • 2021 - Veinteañera Divorciada y Fantástica - 1.7 millones.
    • 2022 - Juega Conmigo - Sin especificar.
    • 2023 - ¿Y Cómo es Él? - 5.1 millones.
    • 2024 - La Exorcista - 4.2 millones.

    ¿Qué sucede con el cine mexicano?

    El cine nacional está en una situación complicada. Si bien hay un sin fin de experiencias que constantemente llegan a los cines y a plataformas de streaming, la realidad es que las grandes distribuidoras usualmente se enfocan en lo más popular, como es el caso de las comedias mexicanas. La investigación lo deja en claro, estas son las producciones seguras, las que van a garantizar un éxito en taquilla y van a generar millones de visitas en plataformas como Netflix y Prime Video.

    De esta forma, queda en las manos de los usuarios encontrar la forma de ver películas como Sujo o Tótem, las cuales sí obtienen un buen reconocimiento, pero no están al nivel de popularidad de algo como Mirreyez contra Godinez. En temas relacionados, este sería el siguiente James Bond. De igual forma, estos son los actores de los hermanos Weasley.

    Vía: SpoilerTime 

