Netflix ahora toma tu signo zodiacal para recomendar contenido

    Más que en sus mega producciones, Netflix ha invertido una gran cantidad de recursos en su algoritmo. El sistema del gigante de streaming sabe muy bien qué recomendarle a cada usuario de acuerdo con sus hábitos de consumo, lo cual crea una mayor relación con cada persona. Ahora, la compañía ha decidido llevar esto a un territorio poco explorado, y Netflix ahora tomará en consideración su signo zodiacal para recomendar series y películas. 

    De manera inesperada, Netflix ha implementado un sistema de recomendaciones basado en los signos zodiacales. Esto significa que cada mes veremos series y películas con temáticas similares a las actitudes que encontramos en la astrología. Por ejemplo, en agosto veremos contenido para Virgo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

    “En Netflix, nuestro equipo de expertos en experiencia de miembros crea estas colecciones temáticas para ayudarlos a descubrir algo nuevo, divertido y actual”.

    El algoritmo de Netflix crece

    Lo que hace interesante al sistema de signos zodiacales, es que cada mes veremos contenido que está alejado a nuestros hábitos de consumo, lo cual puede ser extraño para más de una persona, pero esto también da paso a un mes con series y películas que tal vez se sientan únicas para cada usuario. Por el momento solo nos queda esperar para ver si este es el camino correcto para la compañía o no.

    Al final del día, el nuevo sistema de signos zodiacales no reemplaza su algoritmo tradicional, y es una forma más de encontrar contenido que tal vez esté lejos de tu radar. En temas relacionados, Netflix comparte nuevos detalles sobre la película de Gears of War. De igual forma, aquí puedes ver el primer tráiler de la segunda temporada del anime de Devil May Cry.

    Vía: ScreenRant 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
