    Netflix pone en marcha la película de Gears of War

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 9:11 a. m.

    Actualmente, Netflix está trabajando en múltiples adaptaciones de videojuegos. Si bien algunos de estos proyectos avanzan más lentos que otros, los fans de Gears of War recientemente tuvieron nueva información sobre la adaptación live action del trabajo de Epic Games y The Coalition. 

    Como parte de una entrevista con The Hollywood Reporter, Kelly McCormick, productora de la película de Gears of War, reveló que Jon Spaihts, guionista de Dune y Prometheus, está trabajando arduamente en escribir la mejor adaptación posible para todos los fans de la propiedad de Xbox. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Estamos escribiendo ahora mismo con Jon Spaihts y estamos muy emocionados. Hay mucha energía por parte de The Coalition [la compañía de Gears of War] y de Netflix, ya que The Coalition lanzará un juego en 2026. No alcanzaremos esa fecha de lanzamiento, pero quizás algo relevante para el lanzamiento del nuevo juego. Es una oportunidad para que David haga una película de guerra, algo que aún no ha podido hacer, y un poco de ciencia ficción a su manera con esta querida IP”.

    ¿Cuándo estará disponible la película de Gears of War?

    Considerando que en el 2026 estaría disponible Gears of War: E-Day, la esperada precuela de la serie, muchos creían que la adaptación de Netflix podría estar disponible el próximo año para coincidir con el trabajo de The Coalition. Sin embargo, McCormick ha dejado en claro que esto no sucederá.

    Afortunadamente, esto no significa que este proyecto volverá a la oscuridad, y es que McCormick espera que en el 2026 tengamos más detalles sobre esta producción, quizás un tráiler o su fecha de estreno. En temas relacionados, este será el tamaño de Gears of War: Reloaded. De igual forma, esta es la comparativa entre Gears of War: Reloaded y Ultimate.

    Imagen

    Nota del Autor:

    La película de Gears of War aún es un volado en el aire. Hay muchos elementos que se desconoce, y si bien parece que Netflix quiere hacer la mejor película posible, con la ayuda de Xbox y The Coalition, el gigante de streaming bien podría tener dificultades al llevar esta historia a un nuevo medio.

    Vía: The Hollywood Reporter

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Movie Review – Wonder Woman
    Movie Review – Wonder Woman
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Conoce al elenco y el nuevo póster de Coco
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    Iron Man estrenará armadura en Avengers: Infinity War
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    DC confirma películas de Flash, Green Lantern, Batgirl y… ¡Suicide Squad 2!
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    La película de Flash se basará en la serie Flashpoint
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    Ya tenemos el primer teaser de Pacific Rim: Uprising
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    ¿En dónde se llevarán a cabo a mayoría de las acciones de Avengers: Infinity War?
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Ant-Man and the Wasp ya inició su producción
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Nueva imagen de Mera en acción en el set de Aquaman
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Los escritores de Red harán el guión del live-action de Naruto
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Spider-Man+Avengers+Guardianes de la Galaxia en un nuevo arte conceptual
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Reporte: Jabba the Hutt también tendría su propia película
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Chuck Norris sufre (y sobrevive) dos paros cardíacos en cuestión de minutos
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Guillermo del Toro se lleva el máximo galardón en el Festival del cine de Venecia
    Videoreseña – It (Eso)
    Videoreseña – It (Eso)
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    WTF! Michael Bay producirá una película de Dora la exploradora
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Checa el primer tráiler de The Dark Tower
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Gran debut en taquillas para Guardianes de la Galaxia Vol. 2
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Llegó un maravilloso nuevo póster de Wonder Woman
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Carnage será el villano de la película de Venom
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix