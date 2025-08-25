Netflix pone en marcha la película de Gears of War

Actualmente, Netflix está trabajando en múltiples adaptaciones de videojuegos. Si bien algunos de estos proyectos avanzan más lentos que otros, los fans de Gears of War recientemente tuvieron nueva información sobre la adaptación live action del trabajo de Epic Games y The Coalition.

Como parte de una entrevista con The Hollywood Reporter, Kelly McCormick, productora de la película de Gears of War, reveló que Jon Spaihts, guionista de Dune y Prometheus, está trabajando arduamente en escribir la mejor adaptación posible para todos los fans de la propiedad de Xbox. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estamos escribiendo ahora mismo con Jon Spaihts y estamos muy emocionados. Hay mucha energía por parte de The Coalition [la compañía de Gears of War] y de Netflix, ya que The Coalition lanzará un juego en 2026. No alcanzaremos esa fecha de lanzamiento, pero quizás algo relevante para el lanzamiento del nuevo juego. Es una oportunidad para que David haga una película de guerra, algo que aún no ha podido hacer, y un poco de ciencia ficción a su manera con esta querida IP”.

¿Cuándo estará disponible la película de Gears of War?

Considerando que en el 2026 estaría disponible Gears of War: E-Day, la esperada precuela de la serie, muchos creían que la adaptación de Netflix podría estar disponible el próximo año para coincidir con el trabajo de The Coalition. Sin embargo, McCormick ha dejado en claro que esto no sucederá.

Afortunadamente, esto no significa que este proyecto volverá a la oscuridad, y es que McCormick espera que en el 2026 tengamos más detalles sobre esta producción, quizás un tráiler o su fecha de estreno. En temas relacionados, este será el tamaño de Gears of War: Reloaded. De igual forma, esta es la comparativa entre Gears of War: Reloaded y Ultimate.

Nota del Autor:

La película de Gears of War aún es un volado en el aire. Hay muchos elementos que se desconoce, y si bien parece que Netflix quiere hacer la mejor película posible, con la ayuda de Xbox y The Coalition, el gigante de streaming bien podría tener dificultades al llevar esta historia a un nuevo medio.

Vía: The Hollywood Reporter