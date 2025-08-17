Revelan el tamaño que tendrá Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded, la esperada remasterización del clásico de 2006, está cada vez más cerca de su llegada. El proyecto, desarrollado por The Coalition junto a Disbelief y Sumo Interactive, no solo marca el debut de la saga en consolas PlayStation, sino que también promete una experiencia renovada con mejoras técnicas y visuales de última generación.

Uno de los detalles que más curiosidad generaba entre los jugadores era el tamaño de instalación, y ahora se ha confirmado: en Xbox Series X/S ocupará 68,7 GB, en PC llegará a 70,3 GB y en PS5 será de 63,1 GB. Aunque existen diferencias entre plataformas, las cifras se mantienen por debajo de lo habitual en producciones modernas, lo que facilitará su descarga e instalación.

En el apartado técnico, el título ofrecerá resolución 4K y hasta 120 fotogramas por segundo en el modo multijugador, junto con juego cruzado y progresión cruzada en todas las plataformas, siempre que se vincule una cuenta Microsoft. También se eliminan las pantallas de carga en la campaña y se incorporan mejoras como frecuencia de actualización variable, texturas y recursos en 4K, sombras y reflejos optimizados, además de efectos visuales de posprocesado más detallados.

Como incentivo adicional, los jugadores que posean Gears of War: Ultimate Edition de 2015 podrán actualizar a Reloaded sin coste extra. Asimismo, estará disponible desde su estreno a través de Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming, ampliando las opciones para disfrutar de esta renovada batalla contra la amenaza Locust.

Llega el 26 de agosto.

Nota del autor: Será interesante ver en algunas semanas más cómo vende en plataformas ajenas a Xbox. Sobre todo porque en la última todos lo van a bajar de Game Pass.