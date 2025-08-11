Rod Fergusson abandona Blizzard y la serie de Diablo

Por años, el nombre de Rod Fergusson estuvo asociado con Gears of War. Sin embargo, hace cinco años el desarrollador nos sorprendió al revelar que se había unido a Blizzard, con el objetivo de liderar al equipo de Diablo, a quienes ayudó con el desarrollo y lanzamiento de Diablo IV. Ahora, el director ha revelado que está listo para dar el siguiente paso en su carrera, por lo que ha dejado Blizzard.

Por medio de sus redes sociales, Rod Fergusson ha confirmado su salida de Blizzard Entertainment. Ahora, este no es el resultado de los despidos de Microsoft, sino una decisión personal. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tras 5 años de impulsar la franquicia Diablo con 4 grandes lanzamientos, es hora de dejar Blizzard/Microsoft con la espada en la mano, y ver qué sigue. Los equipos están preparados para el éxito, con un emocionante calendario de lanzamientos por delante. Estoy increíblemente orgulloso de lo que creamos juntos y espero con ilusión lo que viene para Diablo y para mí”.

¿Qué sigue para Rod Fergusson?

Esto ha tomado por sorpresa a muchos. Rod Fergusson hizo un buen trabajo con Diablo IV, y muchos fans están contentos con este título. Sin embargo, parece que el director ha logrado todo lo que quería, o ha encontrado una mejor oferta laboral en la industria. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuál será el siguiente paso para este aclamado director.

La carrera de Fergusson se remonta al 2002, cuando participó en el desarrollo de Microsoft Train Simulator. Después de años trabajando en ports y diversos proyectos, se unió a Epic Games para trabajar en la franquicia de Gears of War, en donde alcanzó un alto nivel de popularidad entre la comunidad, y todos adoraron su trabajo con esta serie.

Eventualmente, Fergusson obtuvo la fama de alguien que era capaz de sacar cualquier proyecto de un desarrollo complicado, algo que demostró al unirse a Irrational Games y entregarnos BioShock: Infinite, tarea que replicó con The Coalition con Gears 4 y Gears 5. Por último, en el 2020 se unió a Blizzard, en donde trabajó arduamente en Diablo IV.

Solo nos queda esperar para ver cuál será el siguiente paso para Rod Fergusson. Sin embargo, queda claro que, a dónde vaya, hará un gran trabajo. En temas relacionados, Diablo IV es el primer juego de Xbox con soporte para PS5 Pro. De igual forma, jugadores de Diablo IV llegan al nivel máximo en solo 20 minutos.

Nota del Autor:

Rod Fergusson es un gran director y productor para la industria. Su trayectoria deja en claro que sabe exactamente qué se necesita para que un juego por fin llegue a las manos del público. Con tantos juegos en problemas, queda claro que muchas compañías desearían tener a alguien como él en su plantilla laboral.

