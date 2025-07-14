Nuevos detalles sobre Spider-Man: Brand New Day

Aunque la atención del público está en Avengers: Doomsday, no hay que olvidar que Marvel también está trabajando en Spider-Man: Brand New Day. De esta forma, Tom Holland, quien le da vida Peter Parker, ha compartido nuevos e interesantes detalles sobre esta esperada cinta.

Por medio de una entrevista con Flip Your Wig, Holland reveló que Spider-Man: Brand New Day optará por usar locaciones reales para su grabación, en lugar de utilizar las ya gastadas pantallas verdes, algo que ha emocionado a más de un fan. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estoy absolutamente encantado y muy emocionado. Interpretar a Spider-Man es como pasar el rato con un viejo amigo, y creo que en la última película tuvimos muchas limitaciones con lo que podíamos hacer debido al COVID. Rodamos toda la película en escenarios. Ahora vamos a apostar por el cine clásico y rodar en locaciones reales. Usaremos las calles de Glasgow para esta enorme escenografía que estamos montando, así que será como volver a hacer Spider-Man 1. Ha pasado tanto tiempo desde que lo hice, que será como un soplo de aire fresco. Creo que los fans estarán encantados con lo que estamos logrando. Sé que los dejamos con un final de suspense enorme al final de No Way Home, donde Peter Parker sacrificó su identidad para salvar a sus seres queridos. Así que Spider-Man: Brand New Day es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir”.

Lamentablemente, seguimos sin tener información detallada sobre la historia de esta cinta. Sin embargo, las recientes declaraciones de Tom Holland refuerzan todos los reportes en donde se menciona que esta cinta no se enfocará en un problema multiversal, sino que será algo callejero, con The Punisher y Hulk involucrados, un aspecto que los fans esperan sea realidad.

Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, Marvel podría retrasar esta película. De igual forma, la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi regresa a los cines.

Vía: Xataka