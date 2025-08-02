    Tom Holland viste el nuevo traje para Spider-Man: Brand New Day

    Tom Holland reveló oficialmente el nuevo traje que usará en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película del arácnido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La presentación tuvo lugar en un video difundido un día después del Día Nacional de Spider-Man, donde el actor aparece entre sombras antes de mostrar el rediseño, acompañado de la frase: “¿Listos?”.

    El nuevo traje destaca por sus tonos rojos y azules más vivos, además de una insignia de araña más grande, acercándose mucho más al diseño clásico del cómic en comparación con los anteriores atuendos vistos en Homecoming, Far From Home y No Way Home. Este cambio visual parece marcar también un nuevo rumbo para la historia del personaje, que volverá al cine el 31 de julio de 2026.

    Aquí el video:

    La cinta toma su nombre de una famosa historia de los cómics, en la que Peter Parker hace un pacto con Mefisto para que el mundo olvide su identidad secreta, a cambio de salvar a la tía May, lo que también borra su matrimonio con MJ y reinicia su vida desde cero. Aunque aún no se ha confirmado si esta trama será adaptada directamente, su influencia parece clara en la ambientación y tono de la película.

    Brand New Day será dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y los Diez Anillos) y contará con la participación de nuevos rostros como Sadie Sink y Liza Colón-Zayas. Además, marcará el regreso de Mark Ruffalo como Hulk y de Jon Bernthal como Punisher, en una entrega que apunta a un tono más intenso y colaborativo, retomando el estilo de las anteriores películas del Spider-Man de Holland.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: La verdad noto poco la diferencia, más por la iluminación del video. Pero es probable que veamos dentro de algunos meses el tráiler en forma.




