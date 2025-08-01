    Uno de los Avengers originales volverá en Spider-Man: Brand New Day

    01/08/2025 3:40 p. m.
    Las películas de Marvel está tomando un nuevo rumbo con el asunto de la fase seis del MCU, ya que el estreno de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos causó furor entre quienes buscan más seriedad dentro de las historias contadas. La siguiente producción encargada de llevar todo hacia arriba es Spider-Man: Brand New Day, donde personajes icónicos volverán para guiar a este personaje que ha sido olvidado por su mismo mundo.

    Mark Ruffalo regresará para interpretar nuevamente a Bruce Banner, también conocido como Hulk en la cuarta entrega del arácnido protagonizada por Tom Holland. El actor no había participado en una película de Spider-Man, pero su incorporación refuerza la tradición de emparejar al joven superhéroe con figuras icónicas del MCU. La producción comenzará este mes en Inglaterra.

    Además del regreso de Ruffalo, la película traerá de vuelta a Michael Mando como Scorpion, villano que debutó brevemente en Spider-Man: Homecoming. También se sumará Jon Bernthal como Punisher, en su primera aparición oficial dentro del MCU en la pantalla grande, luego de interpretar al personaje en la serie de Netflix y en Daredevil: Born Again.

    Esta fórmula de unir al trepamuros con otros héroes ha sido clave en sus películas anteriores, donde apareció junto a Iron Man, Nick Fury y Doctor Strange. Sin embargo, Brand New Day plantea un cambio más agresivo, enfrentando a Peter Parker con figuras como Hulk y Punisher, antes de que todos comprendan la verdadera amenaza en común, un clásico recurso narrativo de Marvel.

    La cinta será dirigida por Destin Daniel Cretton y contará nuevamente con el guion de Chris McKenna y Erik Sommers. Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, la película ya tiene fecha de estreno: 31 de julio de 2026, marcando un ambicioso nuevo capítulo para el Spider-Man de Holland.

    Vía: HR

    Nota del autor: Nunca pueden dejar que lidie con sus responsabilidades y deben ponerle a alguien de respaldo. Así los fans nunca le tendrán tanto cariño como Tobey.


     



