Primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day

A solo un año de su estreno, Sony y Marvel Studios han comenzado las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day. Si bien algunas filtraciones ya nos dieron un vistazo a los sets de grabaciones, el día de hoy se compartió el primer adelanto oficial a esta cinta, el cual nos da un mejor vistazo al traje que utilizará Tom Holland en esta ocasión.

Por medio de sus redes sociales, Sony compartió un video de casi 10 segundos, en donde podemos ver a detalle el traje de Spider-Man. Si bien no vemos a Tom Holland, ni se dan detalles adicionales sobre la historia, este pequeño vistazo ha sido más que suficiente para alegar a los fans.

Recordemos que tras los eventos No Way Home, Spider-Man dejó en claro que se convertiría en un héroe del pueblo, dejando de lado los eventos multiversales y cósmicos, para enfocarse en los crímenes de la calle. Esto es algo que veremos en Brand New Day, puesto que recientes filtraciones han revelado que Mr. Negative será el antagonista principal de esta cinta.

¿De que tratará Spider-Man: Brand New Day?

En las imágenes filtradas del set se puede ver un tanque con el logo de los Demonios, la organización criminales de Mr. Negative. Junto a esto, previos reportes han señalado que Hulk regresaría a ser la bestia que todos conocemos tras ser influenciado por este villano, por lo que Spider-Man y The Punisher tendrán que unir fuerzas para detener el caos que sucede en Nueva York.

Aunque los detalles aún no son oficiales, todo apunta a que los fans recibirán una gran película. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Marvel podría retrasar el estreno del largometraje.

Vía: Sony