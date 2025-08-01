    Primer vistazo oficial a Spider-Man: Brand New Day

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS01/08/2025 9:05 a. m.

    A solo un año de su estreno, Sony y Marvel Studios han comenzado las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day. Si bien algunas filtraciones ya nos dieron un vistazo a los sets de grabaciones, el día de hoy se compartió el primer adelanto oficial a esta cinta, el cual nos da un mejor vistazo al traje que utilizará Tom Holland en esta ocasión.

    Por medio de sus redes sociales, Sony compartió un video de casi 10 segundos, en donde podemos ver a detalle el traje de Spider-Man. Si bien no vemos a Tom Holland, ni se dan detalles adicionales sobre la historia, este pequeño vistazo ha sido más que suficiente para alegar a los fans. 

    Recordemos que tras los eventos No Way Home, Spider-Man dejó en claro que se convertiría en un héroe del pueblo, dejando de lado los eventos multiversales y cósmicos, para enfocarse en los crímenes de la calle. Esto es algo que veremos en Brand New Day, puesto que recientes filtraciones han revelado que Mr. Negative será el antagonista principal de esta cinta.

    ¿De que tratará Spider-Man: Brand New Day?

    En las imágenes filtradas del set se puede ver un tanque con el logo de los Demonios, la organización criminales de Mr. Negative. Junto a esto, previos reportes han señalado que Hulk regresaría a ser la bestia que todos conocemos tras ser influenciado por este villano, por lo que Spider-Man y The Punisher tendrán que unir fuerzas para detener el caos que sucede en Nueva York.

    Aunque los detalles aún no son oficiales, todo apunta a que los fans recibirán una gran película. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio del 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, Marvel podría retrasar el estreno del largometraje.

    Imagen

    Vía: Sony

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Fecha y precio de la palomera de Lilo & Stitch en Cinépolis
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Crean juego de la película de Super Mario Bros.
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Creador de Stitch revela el origen del personaje
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Actores de Harry, Hermione y Ron en la serie de Harry Potter
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Starship Troopers tendrá una nueva película
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Nick Frost será Hagrid en la serie de Harry Potter
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Netflix invierte mil millones de dólares en México
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Sony retrasa el estreno de Spider-Man 4
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Dónde ver a los ganadores de los Golden Globes 2025
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Éstos serían los personajes secretos en Avengers: Secret Wars
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Usuarios anulan suscripciones de Netflix
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Paapa Essiedu sería Snape en la serie de Harry Potter
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeras imágenes de la quinta temporada de The Boys
    Primeros detalles sobre Venom 4
    Primeros detalles sobre Venom 4
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    James Gunn aclara la cronología del DCU
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Censura de Arcane en China causa la ira de los fans
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Nuevos detalles sobre la película de Mario 2
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Jumanji 3 con Dwayne Johnson es una realidad
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Nuevos detalles de Your Friendly Neighbourhood Spider-Man
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Joker 3 no está en los planes de su director
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media