Mejores ofertas en juegos para el Amazon Prime Day

El Amazon Prime Day ha comenzado. Estamos hablando de uno de los periodos más grandes de descuentos en esta plataforma. Durante la siguiente semana podremos conseguir cientos de productos a precios reducidos, y eso incluye videojuegos. De esta forma, te contamos cuáles son las mejores ofertas del momento.

Considerando que el precio de los juegos ha aumentado sustancialmente en los últimos años, el Amazon Prime Day es el periodo perfecto para conseguir algunos de los títulos más aclamados de Switch y PlayStation sin afectar mucho a tu cartera.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Disponible a $930 pesos.

Super Mario Odyssey - Disponible a $839 pesos.

Paper Mario: The Thousand-Year Door - Disponible a $845 pesos.

Metroid Prime Remastered - Disponible a $894 pesos.

DREDGE: Deluxe Edition - Disponible a $629 pesos.

Marvel’s Spider-Man 2 - Disponible a $1,1650 pesos.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - Disponible a $690 pesos.

Silent Hill 2 - Disponible a $1,190 pesos.

Red Dead Redemption 2 - Disponible a $409 pesos.

The Last of Us Part II Remasterizado - Disponible a $949 pesos.

Estas son solo algunas de las ofertas ya disponibles en Amazon como parte del Prime Day, y hay mucho que descubrir durante los próximos días. No lo dudes, si a tu colección le hace falta un juego, este es el momento perfecto para comprarlo. En temas relacionados, el Switch 2 está disponible en menos de $10 mil pesos en Mercado Libre. De igual forma, la nueva actualización del Switch 2 ya está disponible.

Vía: Amazon