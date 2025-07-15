    Jugadores quieren otro juego de PlayStation tras Helldivers 2

    15/07/2025 7:13 p. m.

    Hace algunos días se anunció algo bastante llamativo en la comunidad gamer, puesto que Helldivers 2 dejaría de ser una exclusiva de consolas PlayStation para llegar a Xbox, sitio en el que su multiplayer en línea quedaría como anillo al dedo debido a la naturaleza del juego. Y ahora que algo publicado por Sony está saliendo a otros dispositivos, los usuarios quieren aprovechar la situación para pedir más lanzamientos que son impensables para salir en Microsoft.

    Una oleada masiva de usuarios está pidiendo que Marvel’s Spider-Man también llegue a la consola de la empresa verde. En los últimos días, X (antes Twitter) se ha llenado de comentarios, memes y montajes con un mismo mensaje: “Queremos Spider-Man en Xbox”. Lo cual claramente también hace alusión a que desean ver el título de Miles Morales y la secuela numerada en algún momento.

    Todo parece haber comenzado tras una publicación aparentemente inocente de Insomniac Games. El estudio compartió una imagen de Peter Parker con el texto “Hey, cómo estás?”, lo que muchos fans de Xbox interpretaron como una posible insinuación. A partir de ahí, las reacciones se multiplicaron. Comentarios como “Se ve bien envuelto en verde” y “¿Spider-Man 2018 llega a Xbox?” han sido replicados cientos de veces, acumulando miles de likes y compartidos.

    La comunidad no ha dejado pasar la oportunidad tras el precedente de Helldivers 2, un juego que hasta hace poco era exclusivo de PlayStation. Esto ha alimentado la especulación sobre otros posibles títulos cruzando la frontera de consolas, especialmente aquellos que ya han llegado a PC mediante la plataforma de Steam.

    Por ahora, no hay indicios oficiales de que Marvel’s Spider-Man vaya a llegar a Xbox, pero el fenómeno demuestra un creciente interés por parte de esa comunidad. A diferencia de un juego multijugador, el otro título tiene campaña individual con una lógica de negocio distinta, aunque con casi siete años desde su lanzamiento original, algunos creen que una sorpresa no sería imposible.

    Nota del autor: El problema es que si lo llegan a anunciar lo van a querer en Game Pass a la fuerza. Y si lo sacan de manera individual no va a vender nada.

