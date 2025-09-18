    Daredevil: Born Again tendrá tercera temporada

    Más capítulos para los fanáticos

    Este año se lanzó una nueva serie de Marvel que emocionó a la audiencia, Daredevil: Born Again, la cual trae de vuelta la historia vista en Netflix pero ahora ambientada dentro del universo de películas de la marca. Su éxito hizo que se confirmará al instante la segunda temporada. Y ahora, nuevas noticias surgen, las cuales no eran realmente esperadas, pero que los fans agradecerán en cuanto se enteren.

    Marvel Studios ha dado luz verde a la tercera temporada, una de sus producciones televisivas más esperadas. El anuncio fue confirmado por Brad Winderbaum, director de streaming, televisión y animación de la compañía, quien adelantó que el rodaje arrancará en 2026.

    La noticia llega después de semanas de confusión en torno al futuro de la serie, luego de que Charlie Cox, protagonista de la historia, se refiriera de manera equivocada a la segunda temporada como la “final”. Ahora, la renovación despeja cualquier duda y asegura la continuidad del abogado justiciero en Disney+.

    La producción, que resucitó a la aclamada serie de Netflix, cuenta nuevamente con Cox en el papel de Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk, alias Kingpin. Ambos personajes han sido clave en el recibimiento positivo del proyecto, que ha sabido mantener el tono oscuro y la intensidad que caracterizó a la versión original.

    De acuerdo con Marvel, la segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrenará a principios de 2026, antes de que comience el rodaje de la tercera entrega. Con esto, los fanáticos podrán disfrutar de una doble ración de acción y drama en torno al personaje. Y se espera aparezca en alguna película a futura y no solo como cameo en Spider-Man.

    Vía: IGN

    Nota del autor: Es buena serie, pero ojalá involucren más a la franquicia con el MCU. Pues parece que no existe.

