    Tom Holland es hospitalizado tras accidente en Spider-Man: Brand New Day

    21/09/2025 7:58 p. m.

    Como seguramente ya lo saben, Tom Holland se encuentra grabando Spider-Man: Brand New Day en estos momentos. Sin embargo, la producción se ha encontrado con un problema, y es que se ha reportado que el actor encargado de Peter Parker fue hospitalizado después de sufrir una conmoción cerebral.

    De acuerdo con medios como The Sun y Variety, el pasado viernes, 19 de septiembre, Tom Holland sufrió un accidente en el set de grabaciones de Spider-Man: Brand New Day. Inmediatamente, el actor fue hospitalizado y tratado por conmoción cerebral. Esto fue lo que un representante oficial comentó al respecto:

    “Nos llamaron a las 10:30 del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford.

    Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención médica”.

    ¿Un retraso inesperado?

    Aunque el padre de Tom Holland, Dominic Holland, no solo mencionó que su hijo se encuentra estable en estos momentos, sino que también reveló que el actor dejará el set de Spider-Man: Brand New Day por un tiempo. Por el momento no hay información oficial por parte de Sony que confirme o niegue un retraso de la película. Sin embargo, se espera que Holland pase algo de tiempo fuera de las cámaras en lo que se recupera.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la película. Considerando que Tom Holland ya está en recuperación, es probable que regrese al set antes de lo pensado. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio del 2026. En temas relacionados, Tom Holland no le dará vida a Spider-Man en esperada serie de Marvel. De igual forma, el actor se despide de este papel.

    Vía: Variety

