La serie de IT: Welcome To Derry ya tiene fecha

Después de años en producción y meses de una escalofriante campaña publicitaría, HBO por fin ha confirmado cuándo es que la serie de IT: Welcome To Derry llegará a la plataforma de streaming de Warner Bros. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de este vistazo al mundo de Stephen King.

Por medio de un avance, HBO ha confirmado que IT: Welcome To Derry llegará a HBO Max el próximo 26 de octubre del 2025, en tan solo poco más de un mes. Si bien no vimos un nuevo tráiler, la compañía ha compartido el suficiente material para que todos los fans de las recientes películas de IT estén más que emocionados por la producción.

Everyone’s dying to see IT.#ITWelcomeToDerry premieres October 26 on HBO Max. pic.twitter.com/LPGL73FegS — HBO Max (@hbomax) September 2, 2025

Es momento de regresar a Derry

La esperada serie precuela de IT, protagonizada y producida por Bill Skarsgård, en su regreso como payaso asesino conocido como Pennywise. Welcome To Derry amplía la visión establecida por el cineasta Andy Muschietti en los dos previos largometrajes, los cuales recaudaron un total de $1.17 mil millones de dólares a nivel mundial.

Recuerda, IT: Welcome To Derry llegará a HBO Max el próximo 26 de octubre del 2025. Aunque no se ha confirmado si la serie tendrá más temporadas, si la producción tiene el éxito deseado, es probable que veamos más de este mundo en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta producción aquí. De igual forma, este es un tráiler del show.

Vía: HBO Max