HBO comparte nuevo tráiler de Welcome to Derry

    Durante el fin de semana se llevó a cabo la San Diego Comic-Con, en donde múltiples compañías compartieron varios adelantos sobre los proyectos en los que están trabajando. Una de estas fue HBO, quienes aprovecharon este evento para compartir un nuevo avance de Welcome to Derry, la esperada serie que expandirá el universo de It.

    Aunque el avance no comparte la fecha de estreno de la serie, el tráiler sí nos da una mejor idea del tono que tendrá esta producción. Si bien no vimos a Pennywise en acción, su presencia es algo que se puede sentir a lo largo de este avance, sentimiento que seguramente se replicará a lo largo de todos los capítulos.

    Como pudieron ver, el tráiler deja en claro que Welcome to Derry se enfocará en el terror psicológico y visceral. Junto a esto, hay un par de referencias al universo de Stephen King, como la prisión de Shawshank, y los fans de It seguramente encontraron múltiples guiños a la obra original. Respecto a la historia, se espera que la primera temporada muestre historias independientes de varios personajes que, por una u otra razón, terminan atrapados en la influencia maligna de Pennywise.

    Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento oficial para Welcome to Derry, más allá de una ventana del 2025. De esta forma, muchos fans esperan que el primer capítulo de esta serie esté disponible en Halloween, un periodo perfecto para sumergirse en este traumatizante mundo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este show aquí. De igual forma, este es otro tráiler de Welcome to Derry.

    Vía: HBO

