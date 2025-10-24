¿La película de Chainsaw Man cuenta con escena post créditos?

Toca esperar un poco en la sala

El día de ayer se estrenó en gran parte del mundo Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, cinta de animación japonesa que está teniendo una aceptación grande, dado que adapta uno de los arcos más importantes que ha impactado a los fanáticos lectores del formato manga. Y ahora que gran parte del público acudió a su cine más cercano, hay otros que se hacen la pregunta más recurrente antes de comprar el boleto de entrada, y eso es si hay escenas adicionales al final.





La respuesta es afirmativa, y según los asistentes, vale completamente la pena quedarse hasta la conclusión para disfrutar de este detalle adicional preparado por el estudio MAPPA. Una escena post créditos que seguramente sea apreciada por quienes se consideran fans acérrimos de la franquicia.

Lejos de ser una revelación grande o un adelanto de una futura secuela, la vista adicional de Chainsaw Man - Reze Arc actúa como un guiño íntimo para los lectores del manga. Inspirada directamente en los paneles de Tatsuki Fujimoto, esta breve secuencia recupera el característico humor negro del autor y su forma de transformar momentos simples en instantes llenos de emoción y significado.

Sin soltar spoilers, se trata de un epílogo visual que equilibra el tono tras el intenso desenlace del arco de Reze, ofreciendo un respiro poético antes de los próximos capítulos en la vida de Denji. Con esta decisión, MAPPA demuestra su respeto por la obra original y su compromiso con los fans, cerrando la película con una nota que mezcla lo grotesco, lo humano y lo melancólico, tal como solo Chainsaw Man sabe hacerlo.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Los fans están muy entusiasmados con la película, y darles una escena adicional premia su paciencia al acabar los créditos.