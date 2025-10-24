    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

    24/10/2025 9:57 a. m.

    La extensa temporada de lanzamiento no termina. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 6 de noviembre. Así es, en solo dos semanas tendremos un nuevo spin-off de The Legend of Zelda. De esta forma, la Gran N ha compartido un tráiler que nos da un mejor vistazo a la aventura que nos espera.

    Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sigue la línea de su predecesor, y nos presenta una historia alterna que nos muestra un momento clave en la historia de esta versión de Hyrule. En esta ocasión visitaremos el pasado con Zelda para vivir la batalla contra Ganondorf.

    Nuevas caras

    Uno de los puntos más atractivos de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, es el hecho de que podremos interactuar con un elenco nuevo. Si bien hay un par de caras conocidas para todos aquellos que jugaron Tears of the Kingdom, gran parte del elenco es completamente nuevo, o al menos tendrá un mayor rol en comparación con el título de 2023.

    De igual forma, las pequeñas secciones de gameplay nos muestran un gran rendimiento, algo que todos los fans esperaban de una entrega para el Switch 2. Aunque la emoción del público parece que no está al nivel de lo visto de Hyrule Warriors: Age of Calamity, esta nueva entrega es una exclusiva que los fans de esta serie no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Recuerda, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment llegará al Nintendo Switch 2 el próximo 6 de noviembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, filtración revela nuevos sets de Lego de The Legend of Zelda.

    Nota del Autor:

    Aunque estoy seguro de que el gameplay será tan adictivo como siempre, lo que más me preocupa es la historia. Uno de los puntos más atractivos de Age of Calamity fue interactuar con personajes que solo vimos en un par de cinemáticas en Breath of the Wild. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment tiene la complicada tarea de presentar un elenco nuevo que sea lo suficientemente fuerte para atraer a los jugadores.

    Vía: Nintendo

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
