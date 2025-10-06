Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Los posibles campeones de la antiguedad

Estamos en los últimos tres meses del año y los videojuegos no paran de aparecer en las diferentes consolas del mercado, de hecho, uno de los más esperados para Switch 2 llegará en los primeros días de noviembre, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, musou de The Legend of Zelda que forma parte de la historia de Tears of The Kingdom. Y como los fans tienen todavía dudas sobre los personajes que entrarán en acción, Nintendo ha salido a resolver dichas preguntas.

La empresa reveló nuevos luchadores que se unirán al elenco. Esta entrega promete combates masivos, el uso estratégico de dispositivos Zonai y enfrentamientos épicos contra el Rey Demonio Ganondorf. Además, permitirá jugar en modo cooperativo tanto en pantalla dividida como a través de GameShare, ofreciendo diferentes formas de disfrutar la experiencia con un amigo.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Argasta, líder de los Goron y viejo amigo del Rey Rauru. Destaca por su mentalidad abierta y su papel intelectual dentro de su pueblo. También se suma Kia, la princesa de los Zora, reconocida por su dominio en las artes marciales y su estilo de lucha decidido y valiente, ideal para quienes prefieren combates directos y ágiles.

Krafika, jefe de la tribu Rito, se presenta como un guerrero ingenioso con un fuerte sentido del deber hacia sus aliados. Su presencia promete estrategias aéreas únicas y ataques coordinados con precisión. Por otro lado, Aldy es un personaje de la tribu Gerudo que se distingue por su amabilidad y liderazgo. Su primera aparición lo muestra sirviendo bajo las órdenes de Ganondorf, lo que podría anticipar una historia compleja dentro de la campaña.

Finalmente, Lanaria, una figura cercana a Zelda y de confianza para el Rey, destaca por su carácter gentil y su curiosidad por lo místico. Armada siempre con su libreta, combina tareas de apoyo con habilidades versátiles en combate. Estas nuevas incorporaciones refuerzan el enfoque del juego en la cooperación y la estrategia, ofreciendo a los jugadores más estilos de juego y opciones tácticas para dominar los campos de batalla de Hyrule.

El juego llega el 6 de noviembre solo para Switch 2.

Vía: GN

Nota del autor: Creo que tener un título de este tipo hace falta, los spinoffs de Zelda suelen divertir mucho. Un mes exacto queda para su salida.