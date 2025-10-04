    El Modo IA de Google llega en español

    04/10/2025 11:00 a. m.

    Desde hace tiempo, Google ha enfocado gran parte de sus recursos a la inteligencia artificial. Si bien varias herramientas de este tipo ya están disponibles en México, no fue sino hasta hace un par de días que se implementó un soporte por completo al español. De esta forma, todos los usuarios en nuestra región tienen la oportunidad de aprovechar todo lo que aquí encontramos.

    En estos momentos, el Modo IA en español ya está disponible en todo el mundo. Con esta herramienta, los usuarios pueden preguntar lo que quieran y obtener una respuesta potenciada por la inteligencia artificial. Si desean profundizar en cierto tema, también se generan enlaces para obtener más información en diversos sitios. Todo potenciado por el modelo de Gemini 2.5.

    Google apuesta por la IA

    Aunque todo esto suena atractivo para cierto público, el Modo IA en español actualmente está en su etapa inicial, por lo que no todas las respuestas serán acertadas. En estos casos, los usuarios pueden enviar retroalimentación mediante un “Me gusta” o “No me gusta” y enviar comentarios al revisar los resultados de las búsquedas.

    Actualmente, el Modo IA está disponible en más de 180 países, incluido México, y los idiomas compatibles son el inglés, hindi, indonesio, japonés, coreano y portugués. De esta forma, esta opción seguirá creciendo con el paso del tiempo. En temas relacionados, llegan las Mega Ofertas de Amazon a México. De igual forma, Android podría dejar su sistema abierto.

    Vía: Expansión

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
