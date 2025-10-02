Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto

Quieren centrarse en otros asuntos

Hace un par de años cuando se lanzó Payday 3 no tuco el éxito que esperaba su compañía desarrolladora, ya que en el lanzamiento se presentaron fuertes problemas en relación al emparejamiento de partidas, así como detalles den rendimiento que no terminaron de convencer. Una vez lanzados los parches correspondientes, el equipo se puso a trabajar en proyectos nuevos, mismos que aparentemente deberán detenerse de repente.

El estudio sueco Starbreeze anunció la cancelación de su proyecto basado en Dungeons & Dragons, conocido internamente como Proyecto Baxter, con el fin de redirigir todos sus recursos hacia su franquicia más exitosa antes mencionada. La decisión llega dos años después de que el título se revelara en 2023, con un lanzamiento previsto para 2026.

De acuerdo con la compañía, tras una “revisión estratégica” se concluyó que la inversión y el talento de la desarrolladora se aprovecharán mejor acelerando el crecimiento de Payday. El movimiento tendrá un impacto financiero estimado en 255 millones de coronas suecas , pero responde a la intención de consolidar a la saga como líder dentro del género de atracos multijugador.

El CEO Adolf Kristjansson reconoció que se trata de una decisión “difícil pero necesaria”, y afirmó que la estrategia es clara: fortalecer la marca más emblemática del estudio. Según cifras de Starbreeze, su saga ha alcanzado a más de 50 millones de jugadores en todo el mundo, con ingresos brutos de por vida cercanos a los 4 mil millones de coronas suecas.

Como parte de la reestructuración, parte del equipo de Baxter se integrará en proyectos relacionados con Payday. Sin embargo, la compañía también confirmó una reducción de aproximadamente 44 puestos de trabajo entre empleados y contratistas, aunque aseguró que apoyará a los afectados para encontrar nuevas oportunidades dentro de la industria.

Vía: EG

Nota del autor: Si su franquicia conocida les genera más, no había mucho qué hacer al respecto. Habrá que ver si hay grandes mejoras o expansiones para el 3.