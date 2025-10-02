    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS02/10/2025 3:03 p. m.

    Quieren centrarse en otros asuntos

    Hace un par de años cuando se lanzó Payday 3 no tuco el éxito que esperaba su compañía desarrolladora, ya que en el lanzamiento se presentaron fuertes problemas en relación al emparejamiento de partidas, así como detalles den rendimiento que no terminaron de convencer. Una vez lanzados los parches correspondientes, el equipo se puso a trabajar en proyectos nuevos, mismos que aparentemente deberán detenerse de repente.

    El estudio sueco Starbreeze anunció la cancelación de su proyecto basado en Dungeons & Dragons, conocido internamente como Proyecto Baxter, con el fin de redirigir todos sus recursos hacia su franquicia más exitosa antes mencionada. La decisión llega dos años después de que el título se revelara en 2023, con un lanzamiento previsto para 2026.

    De acuerdo con la compañía, tras una “revisión estratégica” se concluyó que la inversión y el talento de la desarrolladora se aprovecharán mejor acelerando el crecimiento de Payday. El movimiento tendrá un impacto financiero estimado en 255 millones de coronas suecas, pero responde a la intención de consolidar a la saga como líder dentro del género de atracos multijugador.

    El CEO Adolf Kristjansson reconoció que se trata de una decisión “difícil pero necesaria”, y afirmó que la estrategia es clara: fortalecer la marca más emblemática del estudio. Según cifras de Starbreeze, su saga ha alcanzado a más de 50 millones de jugadores en todo el mundo, con ingresos brutos de por vida cercanos a los 4 mil millones de coronas suecas.

    Como parte de la reestructuración, parte del equipo de Baxter se integrará en proyectos relacionados con Payday. Sin embargo, la compañía también confirmó una reducción de aproximadamente 44 puestos de trabajo entre empleados y contratistas, aunque aseguró que apoyará a los afectados para encontrar nuevas oportunidades dentro de la industria.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor:  Si su franquicia conocida les genera más, no había mucho qué hacer al respecto. Habrá que ver si hay grandes mejoras o expansiones para el 3.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    Los creadores de Payday cancelan su nuevo proyecto
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Nuevo reporte dice que eliminarán servicios de PS4
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Disney+ tendrá muchos cambios en México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Llegan las Mega ofertas de Amazon Prime a México
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Ya sabemos cuándo tendremos nuevos detalles sobre el siguiente Halo
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Habrá libro oficial de Nintendo Museum
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    Descubren que Hollow Knight: Silksong podría tener DLC
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    ¿Cómo se cancela Xbox Game Pass en México?
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    Bluey se une con sus pasos en Just Dance 2026
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    La nueva actualización del PS5 ya está disponible
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    Anuncian colaboración de Sushi Roll con Ghost of Yotei en México
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    ¿Cuándo tendremos más información sobre Demon Slayer: Castillo Infinito 2?
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Se satura la página de cancelaciones de Xbox Game Pass
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Anuncian la programación de anime de Crunchyroll de otoño 2025
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Review – Digimon Story Time Stranger
    Ubisoft abre nuevo estudio junto a Tencent
    Ubisoft abre nuevo estudio junto a Tencent
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Nuevo tráiler de SpongeBob Squarepants: Titans of the Tide
    Ésto cuesta Xbox Game Pass en México con el aumento
    Ésto cuesta Xbox Game Pass en México con el aumento
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo