Más de 40 nuevos juegos llegan a Xbox Game Pass

El día de ayer, Microsoft confirmó una serie de cambios para Xbox Game Pass, incluyendo una reestructuración al servicio y un aumento de precio. Si bien la atención se enfocó por completo en el nuevo costo, la compañía también confirmó que más de 40 juegos se han sumado a esta plataforma, incluyendo experiencias como Hogwarts Legacy y una enorme selección de Ubisoft.

Desde el día de ayer, Xbox Game Pass Ultimate recibió una enorme cantidad de juegos de Ubisoft, incluyendo varios Assassin’s Creed, Rayman Legends, Scott Pilgrim vs. The World: The Game, Skull and Bones, y mucho más. Estas son todas las novedades:

Hogwarts Legacy (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed II (PC)

Assassin’s Creed III Remastered (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed IV Black Flag (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC)

Assassin’s Creed Chronicles: China (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Chronicles: India (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PC)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Syndicate (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed The Ezio Collection (nube y consola)

Assassin’s Creed Unity (nube, PC y consola)

Child of Light (nube, PC y consola)

Far Cry 3 (nube, PC y consola)

Far Cry 3 Blood Dragon (nube, PC y consola)

Far Cry Primal (nube, PC y consola)

Hungry Shark World (nube, PC y consola)

Monopoly Madness (nube, PC y consola)

Monopoly 2024 (nube, PC y consola)

OddBallers (nube, PC y consola)

Prince of Persia The Lost Crown (nube, PC y consola)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (nube y consola)

Rabbids: Party of Legends (nube, PC y consola)

Rayman Legends (nube, PC y consola)

Risk Urban Assault (nube y consola)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (nube, PC y consola)

Skull and Bones (nube, PC y Xbox Series X|S)

South Park: The Stick of Truth (nube, PC y consola)

Starlink: Battle for Atlas (nube, PC y consola)

STEEP (nube, PC y consola)

The Crew 2 (nube, PC y consola)

The Settlers: New Allies (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s The Division (nube, PC y consola)

Trackmania Turbo (nube, PC y consola)

Transference (nube y consola)

Trials Fusion (nube, PC y consola)

Trials of the Blood Dragon (nube, PC y consola)

Trials Rising (nube, PC y consola)

UNO (nube, PC y consola)

Valiant Hearts: The Great War (nube, PC y consola)

WATCH_DOGS (nube, PC y consola)

Wheel of Fortune (nube y consola)

ZOMBI (nube, PC y consola)

Más juegos para Xbox Game Pass

Junto al lanzamiento de estos títulos como Game Pass Ultimate, los otros niveles de suscripción de la plataforma también recibieron atención. Ahora, es importante mencionar que la siguiente selección ya está disponible en la categoría Ultimate, pero son novedades para Premium y Essentials.

Novedades Premium:

9 Kings (Game Preview) (PC)

Abiotic Factor (nube, PC y Xbox Series X|S)

Against the Storm (nube, PC y consola)

Age of Empires: Definitive Edition (PC)

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Age of Mythology: Retold (nube, PC y Xbox Series X|S)

Ara: History Untold (PC)

Arx Fatalis (PC)

Back to the Dawn (nube, PC y consola)

BATTLETECH (PC)

Blacksmith Master (Game Preview) (PC)

Cataclismo (PC)

Cities: Skylines II (PC)

Crime Scene Cleaner (nube, PC y Xbox Series X|S)

Deep Rock Galactic: Survivor (nube, PC y Xbox Series X|S)

Diablo (PC)

Diablo IV (PC y consola)

An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout: Tactics (PC)

Football Manager 2024 (PC)

Frostpunk 2 (nube, PC y Xbox Series X|S)

Halo: Spartan Strike (PC)

Hogwarts Legacy (nube, PC y consola)

Manor Lords (Game Preview) (PC)

Minami Lane (nube, PC y consola)

Minecraft: Java Edition (PC)

Mullet Madjack (nube, PC y Xbox Series X|S)

My Friendly Neighborhood (nube, PC y consola)

One Lonely Outpost (nube, PC y consola)

Quake 4 (PC)

Quake III Arena (PC)

Return to Castle Wolfenstein (PC)

Rise of Nations: Extended Edition (PC)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (nube, PC y Xbox Series X|S)

Sworn (nube, PC y Xbox Series X|S)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)

Volcano Princess (nube, PC y consola)

Warcraft I: Remastered (PC)

Warcraft II: Remastered (PC)

Warcraft III: Reforged (PC)

Wolfenstein 3D (PC)

Novedades Essential:

Cities: Skylines Remastered (nube y Xbox Series X|S)

Disney Dreamlight Valley (nube, PC y consola)

Hades (nube, PC y consola)

Warhammer 40,000 Darktide (nube, PC y consola)

Todos estos juegos ya están disponibles para los usuarios de Xbox Game Pass en sus diversos niveles. Si bien esto no ha sido suficiente para contentar a los fans, es una demostración de que el servicio seguirá ofreciendo una enorme cantidad de juegos para todos aquellos que sigan aquí. En temas relacionados, te decimos cómo cancelar tu suscripción de Game Pass. De igual forma, la página de cancelación de este servicio colapsó ayer.

Nota del Autor:

Es una enorme cantidad de juegos. Muchos de calidad, pero la cuestión es: ¿esto justifica el nuevo precio? Para algunos, es probable que sí. Sin embargo, muchos han dejado en claro que Ubisoft y Fortnite Crew no son suficientes para justificar lo que vale Xbox Game Pass Ultimate en estos momentos.

Vía: Xbox