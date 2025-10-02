    Nuevo y extenso tráiler de Pokémon Legends: Z-A

    02/10/2025 10:42 a. m.

    Pokémon Legends: Z-A llegará a nuestras manos en solo unas semanas. De esta forma, Nintendo ha compartido un nuevo tráiler de este título, el cual nos da un gran vistazo a todo lo que podemos esperar de esta entrega. Desde su sistema de combate, pasando por ideas originales, hasta las actividades a nuestra disposición.

    El nuevo avance está enfocado en tres puntos específicos. Primero, tenemos las Wild Areas, zonas en donde puedes pelear y atrapar a criaturas salvajes. Z-A Royale, por su parte, es un torneo nocturno en donde tendremos que enfrentar a otros entrenadores. Por último, Rogue Mega Evolution son batallas contra jefes que pondrán a prueba nuestras habilidades con el control.

    Una gran evolución

    Gracias a que este es un spin-off, Game Freak ha gozado de una mayor libertad creativa para los sistemas de combates, progresión y exploración, ofreciendo una experiencia única dentro de la serie. Junto a todo esto, el avance también nos da un vistazo a la ropa que podremos comprar para nuestro personaje y a las mejores en Switch 2.

    Si bien el título llegará a Switch y Switch 2, en la nueva consola vamos a encontrar una mejor resolución y rendimiento. De igual forma, aquellos que compren la versión de la consola de 2017, también pueden descargar una actualización para disfrutar de estas mejoras en el hardware de este año.

    Recuerda, Pokémon Legends: Z-A llegará a Switch y Switch 2 el 16 de octubre del 2025. En temas relacionados, estas son las nuevas filtraciones de la décima generación de Pokémon. De igual forma, este es el tráiler live action de este juego.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ya no puedo esperar para jugar Pokémon Legends: Z-A. Si las ideas y experimentos que aquí nos presenta Game Freak resultan ser efectivos, entonces podríamos estar frente a un cambio muy importante para la serie. Claro, aún hay muchas dudas, pero parece que los fans estarán contentos con esta nueva entrega.

    Vía: Nintendo 

