Tráiler nos muestra más sobre la historia de Digimon Story Time Stranger

    Digimon Story Time Stranger es uno de los juegos más esperados de este año. El nuevo trabajo de Bandai Namco será un sueño hecho realidad para los fans de esta propiedad. Si este título aún no te convencía, la compañía ha compartido un nuevo tráiler, con el cual nos muestran un poco más sobre la historia que nos espera en este título.

    En Digimon Story Time Stranger los jugadores asumen el papel de un agente de ADAMAS, acompañado por Aegiomon e Inori Misono, una estudiante. Juntos deberán investigar anomalías en Shinjuku y viajar en el tiempo para descubrir la verdad detrás de una catástrofe que amenaza con destruir tanto el mundo humano como el Mundo Digital. Esta es la descripción oficial que da Bandai Namco:

    “Una historia sobre las leyes naturales del mundo está a punto de comenzar. Busca camaradas dispuestos a enfrentar el destino a tu lado. El fin del mundo se acerca. ¡Esta es la historia de Digimon Story Time Stranger!”

    Viajes en el tiempo y Digimon

    Uno de los mayores atractivos del juego es la exploración de Japón a lo largo de diferentes puntos en su historia. Por si fuera poco, el Mundo Digital de Digimon también está a nuestra disposición. Todos estos elementos ofrecen una experiencia entretenida que va construyendo un misterio a lo largo del tiempo, algo que no es completamente nuevo, pero que sí ofrece una serie de ideas interesantes a la narrativa.

    Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho para tener este juego en nuestras manos, y es que Digimon Story Time Stranger llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el 3 de octubre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, ya puedes ver el anime de Digimon con doblaje y gratis.

    Vía: Bandai Namco

    Etiquetas:
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
