La película de Star Wars de James Mangold corre peligro

Tras el estreno de Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, la serie ha tenido problemas para regresar al cine. Si bien The Mandalorian & Grogu y Star Wars: Starfighter por fin le darán el espacio necesario a la serie en la pantalla grande, parece que una de las grandes producciones a cargo de James Mangold corre peligro.

De acuerdo con Deadline, Mangold, director de Logan, ha firmado un acuerdo con Paramount para desarrollar, producir y dirigir nuevos proyectos en esta compañía. Este no es el único caso de este tipo, ya que los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, también se encuentran en una situación similar. Esto fue lo que comentó Mangold al respecto:

“Estoy muy emocionado al empezar esta colaboración con David, Josh, Dana y todo el equipo de Paramount. El entusiasmo que han demostrado hacia las películas en la gran pantalla y la pasión con la que han abrazado mis ideas para futuros proyectos es realmente estimulante”.

¿Dónde queda Star Wars?

Si bien el contrato de Paramount con Mangold permite que el director siga trabajando en su película de Star Wars, todo indica a que el cineasta no tiene como prioridad su compromiso con Lucasfilms. Para él, la idea de trabajar en proyectos originales es más atractivo que entregar un nuevo capítulo en una franquicia con múltiples cintas en camino.

En caso de que nada cambie, la película de Mangold de Star Wars estaría enfocada en narrar los orígenes de los Jedi y la Fuerza, en una suerte de relato casi bíblico dentro del universo galáctico. Aunque esto es algo que ya existe en el Universo Expandido, el nuevo canon no cuenta con una historia de este tipo, lo que explica la emoción de los fans.

Por el momento, solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar algo de tiempo. En temas relacionados, este es el primer tráiler de The Mandalorian & Grogu. De igual forma, así se ve Ryan Gosling en Star Wars: Starfighter.

Vía: Deadline