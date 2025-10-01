    Las acciones de Netflix bajan por culpa de Elon Musk

    01/10/2025

    Netflix no es extraño en las controversias. Si bien la compañía de streaming se ha posicionado como uno de los miembros más importantes en este sector, no todo siempre ha ido bien para ellos. Ahora, se ha dado a conocer que las acciones de esta plataforma han caído, y esto se debe a las recientes opiniones de Elon Musk, jefe de Tesla y X, quien no está contento con el contenido que aquí encontramos.

    Hace un par de horas, Musk compartió un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, en donde mencionó que el público debe de cancelar su suscripción a Netflix para “proteger” a sus hijos. Esto estuvo acompañado de una imagen en donde se acusa a la plataforma de tener una agenda “trans woke”. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Cancelen Netflix para la salud de tus hijos”.

    Netflix a la baja

    Esto, como era de esperarse, causó una reacción en cadena. Musk no fue el único en cancelar su suscripción para Netflix, sino que muchas personas más lo imitaron. En consecuencia, las acciones de la compañía de streaming disminuyeron en un 2.2%, situándose en $1.172 dólares, un golpe bastante fuerte e inesperado para los ejecutivos de esta empresa. 

    Claro, Netflix se ha enfrentado a situaciones similares en el pasado, y no han cerrado su negocio, por lo que se espera que este pequeño declive sea solo temporal. Considerando que el final de Stranger Things está cerca, no solo veremos el regreso de estos usuarios, sino que la cantidad de personas con una suscripción seguramente aumentará.

    El contenido de Netflix

    Aunque se le puede criticar mucho a Netflix respecto al tipo de contenido que crea, es innegable que la compañía ha hecho todo lo posible por ofrecer una representación positiva de la comunidad LGBTQ+. Series como Heartstopper y otras producciones similares no solo han sido recibidas positivamente por el público en general, sino que también han gozado de buenas calificaciones con la crítica.

    De esta forma, el tweet de Musk no va a ser suficiente para que Netflix cambie el tipo de contenido que produce. Solo nos queda esperar para ver cómo es que el mercado reaccionará en los próximos días. En temas relacionados, Netflix podría estar trabajando en un live action de Demon Slayer. De igual forma, este es el emotivo tráiler de la última temporada de Stranger Things.

