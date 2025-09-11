    Primer vistazo a la tercera temporada de The Rings of Power

    11/09/2025

    Aunque muchos abandonaron la serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power después de la primera temporada, Amazon aún no está lista para ponerle fin a esta historia. Todo lo contrario. De esta forma, ya tenemos el primer adelanto oficial de la tercera temporada de esta producción.

    Por medio de sus redes sociales, Amazon ha compartido el primer adelanto oficial de la tercera temporada de The Rings of Power. En lugar de mostrarnos a los personajes en acción, este avance es un detrás de cámaras enfocado por completo en Narsil, la espada que porta Elendil en la serie, y que eventualmente usa Aragorn en los libros y películas de The Lord of the Rings.

    El regreso de The Rings of Power

    Después del final caótico de la segunda temporada, los nuevos capítulos de The Rings of Power darán un salto en el tiempo, mostrándonos en marcha el conflicto entre Sauron y los Elfos, lo cual dará pie a la batalla que culminará la Segunda Edad de la Tierra Media. Sin embargo, aún falta bastante para que eso sea representado en la producción de Amazon.

    Aunque los detalles no son claros, parece que parte de la tercera temporada de The Rings of Power se enfocará en Elendil formando lo que eventualmente será conocido como Gondor. Las filmaciones de estos nuevos capítulos comenzaron en julio de este año, y siguen en marcha, por lo que por el momento no hay una fecha de estreno específica para la tercera temporada.

    Sin embargo, muchos esperan que la serie llegue en algún punto del 2027, por lo que la espera será larga. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, la nueva película de The Lord of the Rings entra en producción

    Imagen

    Vía: The Rings of Power

